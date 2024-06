BR24 Sport Investor Ismaik: "1860 München in fünf Jahren in der Bundesliga" Stand: 03.06.2024 09:44 Uhr

Löwen-Investor Hasan Ismaik tourt durch Bayern und wirbt für einen Neustart beim TSV 1860 München. Im Exklusivinterview mit BR24Sport wagt er mutige Prognosen: In fünf Jahren sieht er den Klub in der Bundesliga. Vielleicht in einem neuen Stadion.

Von Andreas Troll, Bernd R. Eberwein

Seit dem Einstieg von Investor Hasan Ismaik beim TSV 1860 München im Jahr 2011 hoffen Vereins-Verantwortliche und Fans auf einen sportlichen Höhenflug. Die Realität im Jahr 2024: Die Löwen stecken in der 3. Liga fest.

Ismaik hält dennoch weiter an hohen Zielen fest: Er glaubt an den TSV 1860 München in der Bundesliga und einen möglichen Stadionneubau - mit einer Einschränkung: Bei der Mitgliederversammlung am 16. Juni braucht es nach Ismaiks Ansicht dringend neues Personal. Das sieht der eingetragene Verein selbstredend anders. Die Fronten bleiben also verhärtet beim Münchner Fußballverein.

Was traut Ismaik dem aktuellen TSV 1860 München auf seinem Weg nach oben dann zu? "Ich sehe 1860 in fünf Jahren als Bundesligisten. Neben dem FC Bayern", sagt er im Exklusivinterview mit BR24Sport.

Ismaik will "den Löwen wachkriegen"

Immer mit Verweis auf die bevorstehende Mitgliederversammlung - aus seiner Sicht gelte: "Das müssen wir alles am 16. Juni ändern. Und dann hart daran arbeiten, den Löwen wach zu kriegen. Wir brauchen passende Leute, die das wollen und unterstützen."

Im Interview wirkt Ismaik gespalten, aber offen für den Dialog: Einerseits übt er heftige Kritik an der aktuellen 1860-Führungsriege. Gleichzeitig reichte er kritischen Blogs und Fan-Gruppierungen wie Pro1860 die Hand - Ismaik sucht bei seinem aktuellen Aufenthalt in Bayern den Austausch mit seinen Gegnern.

Neue Gespräche rund um möglichen Stadionneubau

Ähnlich kompromissbereit gibt sich Ismaik in der Stadionfrage. "Wir wollen ein neues Stadion", sagt er einerseits. Andererseits: "Es ist ein Traum, dass das Grünwalder Stadion die Heimat von 1860 bleibt." Mehr als 8000 Nachrichten habe er zur Stadionfrage via soziale Medien bekommen.

Ismaik favorisiert einen Neubau und will trotzdem "die Tradition von 1860 behalten." Sein Ansatzpunkt: "Wir halten das Grünwalder Stadion für den Nachwuchs, für die 2. Mannschaft und das Frauenteam und suchen eine neue Heimat für die 1. Herrenmannschaft."

Den Wünschen auf der einen Seite stehen aber weiterhin Bürokratie und unklare Vorgaben gegenüber. "Wir brauchen die Genehmigungen. In Giesing und von der Stadtpolitik. Das ist nicht so einfach", so Ismaik.

"Eine neue weiß-blaue Heimat aufbauen"

Auch hier setzt er auf frischen Schwung durch die Mitgliederversammlung: "Falls jetzt neue Leute in den Verwaltungsrat gewählt werden, werden wir das mit denen und der Stadt weiter besprechen."

Insgesamt lässt Ismaik aber keine Zweifel, dass er an seinen Neubau-Ideen festhält: "Für mich gibt es nur ein Gesamtkonzept. Die Stadt soll uns ein neues Zuhause anbieten, wo wir eine neue weiß-blaue Heimat aufbauen können." Und zur Not, auch das sagt er, wolle er sich im Landkreis umsehen.

Quelle: BR24Sport 02.06.2024 - 16:00 Uhr