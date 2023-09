BR24 Sport Ingolstadt - Ulm |30.9., 14 Uhr | im Livestream und BR Fernsehen Stand: 27.09.2023 10:36 Uhr

Der FC Ingolstadt 04 empfängt am 8. Spieltag der 3. Fußball-Liga den SSV Ulm. Im Spitzenspiel wollen die Schanzer ihren dritten Sieg in Serie einfahren. Ihr Reporter ist Lukas Schönmüller, Markus Othmer führt als Moderator durch die Sendung.

Zwei Siege in Serie weisen die Ingolstädter gerade auf. Das Team von Trainer Michael Köllner ist in Form und will auch dank des Liga-Toptorjägers Jannik Mause an die Erfolge anknüpfen: Nach dem 2:1 gegen den TSV 1860 München und dem 4:1 beim SC Freiburg II folgt nun das Heimspiel gegen den SSV Ulm - es ist ein Spitzenspiel.

Auch Aufsteiger Ulm in guter Form

Denn die Schwaben strotzen ebenfalls vor Selbstvertrauen. Das Team des ehemaligen FC-Bayern-Frauen-Coaches Thomas Wörle steht auf Tabellenrang zwei, nach mittlerweile fünf Partien ohne Niederlage nacheinander. Vier Siege und ein Remis stehen dabei zu Buche.

Trotzdem verrät die Bilanz auch einen Ingolstädter Pluspunkt: Während die Schanzer daheim noch ohne Niederlage sind, kassierten die Ulmer ihre einzige Pleite auswärts, 2:3 unterlagen sie am zweiten Spieltag in Unterhaching.

3. Liga: Live im Stream und BR Fernsehen

Wir übertragen die Partie ab 14 Uhr live im Stream hier auf BR24Sport und im BR Fernsehen. Ihr Reporter ist Lukas Schönmüller, Markus Othmer führt als Moderator durch die Sendung.

