BR24 Sport Hainer "verhalten optimistisch" bei Kimmich-Verlängerung Stand: 16.02.2025 23:21 Uhr

Mit den langfristigen Vertragsverlängerungen von Davies, Neuer und jüngst Musiala treibt der FC Bayern seine Kaderplanung weiter voran. Nun fehlt nur noch die Unterschrift von Joshua Kimmich. Präsident Herbert Hainer ist "verhalten optimistisch".

Von Victor List

Sportlich ist die Welt beim FC Bayern in Ordnung. Trotz der Tatsache, dass die Münchner im Topspiel bei Bayer Leverkusen im wahrsten Sinne des Wortes chancenlos gewesen waren, verteidigten sie ihren Acht-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Die Schale dürfte nach einem Jahr unterm Bayerkreuz wieder in die bayerische Landeshauptstadt gehen. Zusätzlich hat sich mit Jamal Musiala einer der Leistungsträger bei den Münchnern langfristig zum Verein bekannt und sein Arbeitspapier bis 2030 verlängert.

Hainer: Musiala weiß, was er am FC Bayern hat

"Die ganze Welt wäre froh, ihn in seiner Mannschaft zu haben. Deshalb sind wir unheimlich happy, dass wir ihn bis 2030 verlängert haben", freute sich FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer in Blickpunkt Sport am Sonntagabend.

Eine Überraschung war die Musiala-Verlängerung für Hainer nicht, hatte er sich doch schon in der Vergangenheit optimistisch geäußert. "Ich treffe ihn ja sehr oft und spreche mit ihm und weiß, dass es ihm unheimlich gut gefällt in München", erklärt der Präsident der Münchner. Musiala wisse, "was er am FC Bayern hat. Deshalb hat er sich so entschieden und darüber sich wir natürlich alle sehr froh".

Wann zieht Joshua Kimmich nach?

Stück für Stück treibt der FC Bayern seine Kaderplanung voran, nun fehlt eigentlich nur noch die Unterschrift von Joshua Kimmich. Auch mit dem 30-Jährigen laufen die Gespräche seit Monaten. "Jo will eine Mannschaft haben, mit der um Titel mitspielen kann", weiß Hainer. Das habe der Kapitän der Nationalmannschaft immer betont. Hainer sieht seinen Club in der Zukunft gut aufgestellt, das zeigten die jüngsten Vertragsverlängerungen von Manuel Neuer, Alphonso Davies oder eben jüngst Jamal Musiala.

Auch die Verpflichtungen von Jonas Urbig und Ton Bischof ab Sommer sollen Spielern wie Kimmich zeigen, "dass der FC Bayern immer gewillt ist, sportlich höchste Ziele zu erreichen", so Hainer. "Ich denke mal, dass das, was ihr in den letzten Monaten gemacht haben, positive Signale für ihn (Kimmich) sein werden." Er sei "verhalten optimistisch", was eine Vertragsverlängerung Kimmichs angeht. "Am Ende des Tages muss er sich entscheiden, aber ich glaube, auch er weiß, was er am FC Bayern hat."

Quelle: Blickpunkt Sport 16.02.2025 - 21:45 Uhr