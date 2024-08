BR24 Sport FCB-Frauen: Von Olympiaparty, Supercup und Söder zu Auftaktsieg? Stand: 29.08.2024 15:40 Uhr

Die Frauen des FC Bayern München hatten in den vergangenen Wochen einiges zu feiern. Am Freitag steht nun das Bundesliga-Auftaktspiel gegen Turbine Potsdam an - können Klara Bühl, Georgia Stanway und Co. die Erfolge in der neuen Saison fortsetzen?

Von Mona Marko

Die Frauen des FC Bayern München sind im Flow: Vergangene Saison holten sie sich die Meisterschaftsschale. Wochen später schmückten sich einzelne Spielerinnen wie Klara Bühl, Sydney Lohmann oder Lea Schüller beim Olympia-Turnier mit Bronze. Die Nachwehen der Medaillenparty dürften für manche noch spürbar gewesen sein, da stand mit dem Supercup schon der nächste Höhepunkt und der nächste Erfolg an: Der FCB siegte gegen den VfL Wolfsburg mit 1:0 und am Mittwoch stand dann auch noch ein Treffen mit Markus Söder an, bei dem der Ministerpräsident die Spielerinnen in den Himmel lobte und sie als den "Stolz Bayerns" bezeichnete.

Wenn's läuft, dann läuft's - und am Freitag soll es auch beim Auftaktspiel gegen den Bundesliga-Rückkehrer 1. FFC Turbine Potsdam genau so weiterlaufen. Die Münchnerinnen werden alles daran setzen, den ersten Sieg der Bundesliga-Saison einzuspielen.

Trainer Straus will im Mai wieder feiern

Vom Supercup-Sieg und der Laudatio von Markus Söder beflügelt ist den Fußballerinnen vom FC Bayern einiges zuzutrauen. "Dieser erste Titel zum Start der neuen Saison unterstreicht die Ambitionen, die Meisterschaft zum dritten Mal in Serie zu holen, endlich auch mal wieder den Pokal zu gewinnen und in der Champions League weit zu kommen", betonte FCB-Präsident Herbert Hainer. Trainer Alexander Straus erwartet zwar einen steinigen Weg zur Titelverteidigung, die Party hat der Norweger aber bereits im Visier. "Wir müssen jeden Tag hart arbeiten und auf dem Boden bleiben", sagte der 48-Jährige: "Dann können wir hoffentlich im Mai nächsten Jahres feiern."

Das Duell gegen Potsdam dürfte bei allen Bundesliga- und Champions-League-Herausforderungen der kommenden Monate noch ein Kinderspiel werden, ein lockeres Einspielen für die Fußballstars rund um Kapitänin Glódís Perla Viggósdóttir.

Supercup gab Vorgeschmack auf kommende Saison

Bei der geglückten Generalprobe beim Supercup gaben die Münchnerinnen schon einmal einen Vorgeschmack auf die kommende Saison: Sie wirkten eingespielt, geschmeidig, sicher - was die Pässe aber auch die Kombinationen anging. Torhüterin Maria-Luisa Grohs fasste das Spiel gegen die Wolfsburger Rivalinnen so zusammen: "Wir haben den Gegner stark dominiert." Nationalspielerin Klara Bühl hatte bereits nach neun Minuten das Siegtor erzielt.

"Auf der Performance können wir aufbauen", meinte Mittelfeldantreiberin Sarah Zadrazil: "Wenn wir an die erste Halbzeit anknüpfen und das in die Saison mitnehmen, ist wieder mit uns zu rechnen." Und Bayern-Coach Alexander Straus gab zu: "Ich verstehe, warum wir vielleicht Favorit sind."

Warten auf Lena Oberdorf

Der Start in die neue Saison ist aber nicht nur rosig: Auf den vielversprechenden Neuzugang Lena Oberdorf müssen die Bayerinnen wohl noch lange warten. Die Ex-Wolfsburgerin hatte sich noch vor den Olympischen Spielen eine Knieverletzung zugezogen. Einen öffentlich kommunizierten Zeitplan für ihre mögliche Rückkehr gibt es nicht.

Auch ohne die Starspielerin Oberdorf gehen die Fußballerinnen vom FC Bayern als Favoritinnen in die Saison. Der Pokalsieger der vergangenen Saison Wolfsburg aber ist den Münchnerinnen dicht auf den Fersen.

Quelle: BR24Sport 29.08.2024 - 18:30 Uhr