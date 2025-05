BR24 Sport Frieden mit der Olympia-Strecke: Funk wird Europameisterin Stand: 17.05.2025 13:06 Uhr

Ricarda Funk hat auf der Olympia-Strecke von Paris EM-Gold im Kajak-Einer eingefahren. Bei den Olympischen Spielen hatte sie eine Medaille im schwierigen Eiskanal von Vaires-sur-Marne noch verpasst.

Von BR24Sport

Slalomkanutin Ricarda Funk hat knapp neun Monate nach ihrem tragischen Olympia-Auftritt im Wildwasserkanal von Vaires-sur-Marne den vierten EM-Titel ihrer Karriere eingefahren. "Die Strecke ist sehr schwer", so Funk nach der rasanten Fahrt durch die Stangen, die sie mit null Fehlern absolvierte. Dabei war die 33-Jährige bei den Europameisterschaften 3,23 Sekunden schneller unterwegs als die zweitplatzierte Tschechin Gabriela Satkova. Sie sei "unglaublich glücklich" und könne nun "Frieden schließen mit Paris, kann Frieden schließen mit dieser Strecke."

Bei den Spielen in Paris war Funk auf Medaillenkurs gewesen, ehe sie knapp am Tor 20 vorbeigefahren war und eine 50-Sekunden-Strafe erhielt. Danach war die in Augsburg trainierende Athletin in Tränen aufgelöst gewesen und brauchte lange, um dieses Trauma zu verarbeiten. "Dieses verflixte Tor 20 gab es diesmal nicht, jetzt war es ein Aufwärtstor", berichtete Funk.

EM-Gold für Kajak-Männer um Hegge und Aigner

Zum EM-Auftakt hatten sich die deutschen Kajak-Männer Noah Hegge (KS Augsburg), Stefan Hengst (KR Hamm) und Hannes Aigner (Augsburger KV), die 2022 bereits Gold bei der Heim-WM in Augsburg gewannen, am Donnerstag fehlerfrei mit 0,84 Sekunden Vorsprung vor den Franzosen durchgesetzt.

Das Canadier-Team mit dem Augsburger Sideris Tasiadis sowie Lennard Tuchscherer (Leipziger KC) und Timo Trummer (KV Zeitz) landeten mit vier Strafsekunden nur auf Platz fünf. Europameister wurden die Briten.

Auf Rang vier kamen die deutschen Kajak-Frauen mit Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach), Emily Apel (KS Augsburg) sowie Paulina Pirro (KSV Bad Kreuznach). Der Sieg ging wie auch bei den Canadier-Fahrerinnen an Tschechien.

Quelle: BR24Sport im Radio 17.05.2025 - 12:54 Uhr