26 Bundesligatreffer Perfekte Saison für Torschützenkönig Kane Stand: 17.05.2025 19:51 Uhr

Der FC Bayern kommt aus dem feiern nicht heraus. Zum Saisonschluss stand beim 4:0-Erfolg in Hoffenheim auch Stürmerstar Harry Kane noch im Mittelpunkt. Der Engländer erzielte im Kraichgau sein 26. Saisontor und bekam am Ende die Torjägerkanone.

Was für eine Saison für den FC Bayern in der Bundesliga. Die Münchner knackten in der Saison 2024/25 mit 82 Zählern erstmals seit fünf Jahren wieder die 80-Punkte-Marke. Trainer Vincent Kompany schaffte damit die zweitbeste Premieren-Saison nach Pep Guardiola, zwei Saison-Niederlagen sind so wenige wie zuletzt 2017. Der Coach freut sich über die gute Spielzeit, in der man den Meistertitel zurück nach München holte: "Hoffentlich ist es der Anfang von mehr Titeln", so Kompany. "Es hat Spaß gemacht".

Harry Kane zum zweiten Mal in Folge bester Torjäger

Und Stürmer Harry Kane konnte sich nach der Meisterschale am letzten Spieltag beim 4:0-Erfolg in Hoffenheim über die zweite Trophäe der Saison freuen. Mit 26 Treffern sicherte sich der Engländer als erster Spieler überhaupt in seinen ersten beiden Bundesliga-Saisons die Torjägerkanone, die ihm nach der Begegnung überreicht wurde. Auch gegen die TSG hatte Kane seine Torjäger-Qualitäten bewiesen und nach seiner Einwechslung zum 4:0-Endstand getroffen. "Das perfekte Ende einer brillanten Saison", kommentierte der 31-Jährige umgehend.

Gleichzeitig führt Kane auch die Scorerwertung an. 26 Treffer und zwölf Torvorlagen - kein anderer Bundesligaprofi kommt auf diesen Spitzenwert. Platz zwei in dieser Wertung belegt mit Michael Olise (zwölf Tore, 19 Assists) ein weiterer FC-Bayern-Profi.