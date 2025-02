BR24 Sport FC-Bayern-Spielerin Alara Sehitler rückt in DFB-Kader nach Stand: 21.02.2025 12:09 Uhr

Eigentlich war Alara Sehitler vom FC Bayern München für die U23 der deutschen Fußballerinnen vorgesehen. Doch nach dem Ausfall von Marie Müller rückt die 18-Jährige nun in den Nationalkader nach.

Von BR24Sport

Frauenfußball-Bundestrainer Christian Wück hat Mittelfeldspielerin Alara Sehitler vom FC Bayern München nachnominiert. Die 18-Jährige vom FC Bayern war eigentlich bei der U23 eingeplant. Nun soll die 18-Jährige die verletzte Marie Müller bei den Nations-League-Partien an diesem Freitag in den Niederlanden und am Dienstag in Nürnberg gegen Österreich ersetzen.

Mit Kapitänin Gwinn und weiteren FC-Bayern-Spielerinnen

Sehitler reist von der U23-Auswahl an, mit der sie einen 3:2-Erfolg und zwei Tore in Walsall gegen England feierte. Sehitler hatte im November beim 6:0 in Zürich gegen die Schweiz ihr Debüt im A-Nationalteam gegeben.

Insgesamt stehen 23 Spielerinnen im Kader. Darunter auch die FC-Bayern-Spielerinnen Giulia Gwinn, die kürzlich offiziell Kapitänin wurde. Dazu kommen Klara Bühl, Linda Dallmann und Lea Schüller.

Quelle: BR24Sport 21.02.2025 - 18:30 Uhr