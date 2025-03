BR24 Sport Deutschland - Italien: Legenden sehen DFB in der Favoritenrolle Stand: 18.03.2025 12:20 Uhr

Deutschland trifft im Nations-League-Viertelfinale am Donnerstag auf Italien. Die Bilanz spricht leicht für Italien, doch Philipp Lahm sieht die DFB-Elf als Favoriten. Und auch Riccardo Montolivo sieht einen leichten Vorteil für das DFB-Team.

Von Raphael Weiss

Am Donnerstag kommt es mal wieder zu einem absoluten Klassiker der großen europäischen Fußballbühne: Deutschland trifft im Nations-League-Viertelfinale auf Italien. 38 Mal trafen die beiden Fußballnationen schon aufeinander.

Am Donnerstag und am Sonntag kommt es zu den Spielen 39 und 40. Die Bilanz spricht leicht für Italien. 15 Mal konnten die Azurri gegen Deutschland gewinnen, elfmal ging die DFB-Elf als Siegerin vom Platz, zwölfmal endeten die Partien unentschieden.

Montolivo und die schmerzhaften Erinnerungen der DFB-Fans

Riccardo Montolivo ist für deutsche Fans eng mit einer ganz besonders schmerzhaften Niederlage verknüpft: Im Halbfinale der EM 2012 schickte er in der 36. Minute einen langen Ball über das halbe Feld, überspielte die deutsche Verteidigung und fand seinen Teamkollegen Mario Balotelli. Eine Ballmitnahme, ein satter Gewaltschuss unter die Latte und ein oberkörperfreier Jubel, bei dem der Stürmer all seine Muskeln anspannte, später war ein ikonischer Fußballmoment entstanden. Und Italien war auf dem Weg in Richtung Finale nicht mehr aufzuhalten.

"Ich habe gute Erinnerungen mit Italien gegen Deutschland", sagte Montolivo am Rande des Beckenbauer-Cups lachend und freut sich auf die bevorstehenden Spiele: Deutschland gegen Italien sei "Fußballhistorie. Es ist immer etwas Besonderes". Der Italiener mit deutschen Wurzeln, der unter anderem für AC Florenz und AC Mailand gespielt hatte, sieht in Hin- und Rückspiel Deutschland ein wenig im Vorteil: "Ich glaube, es ist 50:50. Mit dem Rückspiel in Deutschland ist es vielleicht ein kleiner Vorteil für Deutschland." Doch Italien sei nicht zu unterschätzen: "Wir haben eine richtig schlechte EM gespielt, aber wir haben uns verbessert. Luciano Spalletti (Nationaltrainer Italiens, Anmerkung d. Red.) hat richtig gute Arbeit gemacht."

Philipp Lahm setzt auf die DFB-Elf als Favoriten

Der Spieler, der 2012 Montolivos Ball nur hinterherschauen und Balotelli nicht mehr entscheidend stören konnte, positioniert sich da schon deutlich klarer. Philipp Lahm sieht die DFB-Elf als klaren Favoriten: "Ich würde mich nie trauen, gegen die deutsche Nationalmannschaft zu setzen. Deshalb: Sieg in Italien und Sieg auch zu Hause."

Auch der Weltmeister von 2014 attestiert seiner ehemaligen Mannschaft eine positive Entwicklung: "Man kann sich wieder mit der Nationalmannschaft identifizieren. Die Nation steht hinter der Nationalmannschaft und das ist enorm wichtig, das hat man im letzten Sommer bei der EM gesehen. Aber da muss man immer daran arbeiten und am Donnerstag ist die nächste Möglichkeit."

Nations League: Was würde ein Sieg für Deutschland bedeuten?

Wie groß tatsächlich der Einzug ins Nations-League-Halbfinale oder ein späterer Turnier-Sieg sportlich zu gewichten wäre, müssen Fans und Verantwortliche für sich entscheiden. Zumindest war zuletzt der Triumph in der Nations League für Spanien ein gutes Omen für die darauffolgende EM.

Ohne Zweifel ist jedoch, dass ein Sieg gegen den ewigen Kontrahenten Italien auf die Stimmung einen sehr positiven Effekt hätte. Und die ewige Bilanz verträgt aus deutscher Sicht durchaus ein paar Schönheitskorrekturen.

Quelle: BR24Sport im Radio 20.03.2025 - 21:00 Uhr