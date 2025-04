DEL-Halbfinale 7:0! Ingolstädter Machtdemonstration zum Auftakt Stand: 02.04.2025 22:05 Uhr

Der ERC Ingolstadt hat zum Auftakt in die Halbfinal-Serie der DEL-Play-Offs eine Demonstration der Stärke gezeigt. Der Hauptrunden-Erste besiegte die Kölner Haie deutlich.

Von Victor List

Der ERC Ingolstadt hat an das 6:0 im letzten Viertelfinal-Spiel gegen die Nürnberg Ice Tigers anknüpfen können und auch zum Auftakt in die Halbfinal-Serie der DEL-Play-offs einen Kantersieg eingefahren. Die Panther besiegten die Kölner Haie mit 7:0 und gehen damit in der Best-of-seven-Serie mit 1:0 in Führung.

Ingolstadt entscheidet Partie wieder früh

Wie schon gegen Nürnberg legten die Gastgeber los wie die Feuerwehr und entschieden die Partie schon im ersten Drittel. Nach vier Minuten traf Wayne-Simpson zur Führung für die Schanzer. Sekunden später stellte Daniel Schmölz auf 2:0 (5.). Mit dem 3:0 durch Daniel Pietta zehn Minuten später nahm die Partie eine klare Richtung an (15.). Kurz vor dem Abpfiff des ersten Drittels traf Nationalspieler Wojicech Stachowiak sogar noch zum 4:0 (19.).

Panther demütigen die Haie und schießen sich zum Rekord

Die Gäste aus dem Rheinland tauschten zu Beginn von Abschnitt zwei sogar ihren Goalie, doch weiterhin spielte nur der Erste der Hauptrunde und traf nach Belieben. Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn erzielte Alex Breton das 5:0 (22.), Teamkollege Pietta vergab nur drei Zeigerumdrehungen später auf Kölns Goalie Ančička zulaufend die Top-Gelegenheit zum 6:0.

Die Haie bekamen sich defensiv etwas besser organisiert, Ingolstadt war nicht mehr ganz so präsent, zeigte sich aber weiterhin gnadenlos bei Kölner Fehlern. Zu Beginn des letzten Drittels machte Austen Keating das halbe Dutzend voll und es war aus Rheinländer-Sicht immer noch überstanden. Sekunden vor dem Ende traf Riley Sheen per sehenswertem Handgelenkschuss in den Winkel sogar noch zum 7:0 und machte die Kölner Blamage endgültig perfekt. Es war zugleich der höchste Sieg in einem DEL-Halbfinalspiel jemals.

Quelle: BR24Sport 03.04.2025 - 18:50 Uhr