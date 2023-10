BR24 Sport Champ. League: Kopenhagen - FC Bayern live in der Radioreportage Stand: 03.10.2023 20:12 Uhr

Nach dem Topspiel gegen RB Leipzig geht es für den FC Bayern in der Champions League weiter. Im zweiten Gruppenspiel treffen die Münchner heute um 21 Uhr auf den FC Kopenhagen. Verfolgen Sie das Duell bei BR24Sport in der Radioreportage.

Von BR24Sport

Nach dem 2:2 im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig geht es für den FC Bayern bereits heute in der Champions League weiter. Vor dem ersten Duell mit dem FC Kopenhagen hat Trainer Thomas Tuchel weiter mit Baustellen in der Abwehr zu kämpfen.

Trotzdem verzichtet er beim dänischen Meister zunächst auf Nationalspieler Leon Goretzka. Der Mittelfeldmann, beim Bundesliga-Topspiel in Leipzig (2:2) zuletzt zur Pause ausgewechselt, sitzt im Parken zunächst nur auf der Bank. Goretzkas Platz neben Kapitän Joshua Kimmich in der Schaltzentrale nimmt Konrad Laimer ein. An dessen Stelle agiert Noussair Mazraoui als Rechtsverteidiger. Der Marokkaner ist der einzige Neue in der Startelf, neben Goretzka sitzen zunächst unter anderem auch Thomas Müller oder Raphael Guerreiro draußen.

Knackt der FC Bayern den Auswärts-Rekord?

Eine Niederlage in Kopenhagen wäre dennoch eine große Überraschung. Der FC Bayern ist klarer Favorit und steht vor einem Rekord: In den vergangenen 17 Auswärtsspielen in der Gruppenphase der Königsklasse blieben die Bayern ungeschlagen (15 Siege, zwei Remis). Die letzten sechs davon konnte man sogar gewinnen.

Sollte das Tuchel-Team auch in Kopenhagen keine Niederlage kassieren, würde dies eine neue Bestmarke bedeuten. Aktuell liegen die Münchner noch gleichauf mit dem FC Barcelona, der von November 2006 bis Oktober 2012 ebenso 17-mal in Folge in der Gruppenphase auf fremden Plätzen unbesiegt geblieben war.

So spielt der FC Bayern:

Ulreich - Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Kimmich, Laimer - Sane, Musiala, Coman - Kane

Quelle: BR24 im Radio 03.10.2023 - 21:00 Uhr