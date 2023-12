BR24 Sport 5:0 - Fortuna Düsseldorf eiskalt im Nürnberger Schneegestöber Stand: 02.12.2023 16:30 Uhr

Die starke Offensive der Fortuna Düsseldorf zeigte sich gegen den 1. FC Nürnberg unbarmherzig und netzte fünf Mal ein. Richtig in Fahrt kamen die Rheinländer aber erst nach einer kuriosen Unterbrechung.

Von BR24Sport

Erst war alles ruhig im im Schneegestöber von Nürnberg. Die ersten 25 Minuten lang bestimmte Fortuna Düsseldorf zwar das Spiel mit klaren Ballbesitz- und Feldvorteilen. Gefährlich wurden die Gäste jedoch nicht. Erst durch eine Zwangspause schienen die starken Nürnberger ihre Offensivmacht zu zünden.

13 Minuten Unterbrechung stören Spielverlauf

Schiedsrichter Richard Hempel zog sich in der 25. Minute eine Verletzung an der Wade zu. Und während sein Ersatz seine Waden erst mal aufwärmen musste, mussten die beiden Mannschaften vom Platz. Nach rund 13 Minuten Zwangspause ging die Partie weiter - mit einem neuen hauptverantwortlichen Schiedsrichter: Assad Nouhoum, der regulär in der 3. Liga im Einsatz ist.

Und die Rheinländer, die nach der Unterbrechung wieder auf den Rasen liefen, waren eiskalt. Innerhalb weniger Minuten katapultierten sich die Düsseldorfer zum 3:0. Erst brachte Vincent Vermeij die Fortuna per Kopf in Führung (39.). Ao Tanaka legte mit einem überlegten Strafraumschuss wenig später nach (41.) und Vermeij baute die Führung in der Nachspielzeit zum 3:0 aus. Die Nürnberger Defensive hatte dagegen einen Systemausfall.

Blick geht in der Tabelle nach unten

Auch in der zweiten Hälfte gaben die Gäste den Takt vor, die Nürnberger blieben harmlos. In der 56. verwandelte Vermeij einen Elfmeter, Jona Niemiec legte in der 84. nach. Damit kassierten die Nürnberger innerhalb von sieben Tagen satte neun Gegentore. Sie werden den Blick in der Tabelle daher jedenfalls vorerst wieder nach unten richten müssen.

Quelle: Heute im Stadion 02.12.2023 - 15:05 Uhr