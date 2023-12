Torhüter des FC Bayern "El Sympatico" - Jean-Marie Pfaff wird 70 Stand: 04.12.2023 09:56 Uhr

Die Szene, die in Erinnerung bleiben wird, war sein größter Fehler im Trikot des FC Bayern München. Doch in den 214 Pflichtspielen danach stieg Jean-Marie Pfaff zur Klublegende auf.

Von Wolfram Porr

Wie bei kaum einem anderen Klub in Deutschland haben die Torhüter immer wieder eine Ära geprägt beim FC Bayern München. Erst Sepp Maier, später Oliver Kahn und Manuel Neuer. Dazwischen gab es sechs Jahre lang auch die "Ära Jean-Marie Pfaff". Von 1982 bis 1988 hütete der immer gut gelaunte Belgier - Spitzname "El Sympatico" - als Nachfolger von Manfred Müller und Walter Junghans das Tor des deutschen Rekordmeisters. Bis heute ist er ein gern gesehener Gast an der Säbener Straße oder bei Heimspielen in der Arena. An diesem Montag feiert Pfaff seinen 70. Geburtstag.

Dabei erwischte Pfaff am 21. August 1982 den denkbar schlechtesten Start nach seinem Wechsel vom SK Beveren nach München für die Ablöse von etwa einer Million D-Mark : Am 1. Spieltag der Saison unterlief Pfaff in der Partie bei Werder Bremen einen weiten Einwurf von Uwe Reinders - der Fehler führte zur 0:1-Niederlage und ist bis heute die wohl Pfaffs bekannteste Szene in seinen sechs Jahren Bundesliga.

Jean-Marie Pfaff unterläuft in seinem ersten Bundesligaspiel für den FC Bayern einen Einwurf von Bremens Uwe Reinders

Trotz dieser misslungenen Pflichtspielpremiere erlebte Pfaff danach sechs erfolgreiche Jahre in München. Mit starken Leistungen, aber auch seinem sympathischen Auftreten avancierte Pfaff zudem schnell zum Publikumsliebling. Schon bald galt er als würdiger Nachfolger der Bayern-Legende Sepp Maier, der seine Karriere 1979 beendet hatte.

Dreimal Meister, zweimal Pokalsieger mit dem FC Bayern

Mit dem FC Bayern wurde Pfaff an der Seite von Spielern wie Lothar Matthäus, Klaus Augenthaler oder Andreas Brehme dreimal Deutscher Meister (1985 bis 1987), zweimal DFB-Pokalsieger (1984 und 1986) und erreichte 1987 auch das Finale im Europapokal der Landesmeister, den Vorläufer der heutigen Champions League. Im Finale in Wien verloren die Bayern allerdings mit 1:2 gegen den FC Porto.

Zwischenzeitlich verlor Pfaff zwar seinen Stammplatz im Bayern-Tor an Raimund Aumann, kämpfte sich aber in die Startelf zurück, um den FC Bayern 1988 wieder in Richtung Belgien zu verlassen. Bei Lierse SK und beim türkischen Erstligisten Trabzonspor spielte er noch jeweils eine Saison, ehe er seine aktive Laufbahn 1990 beendete.

Welttorhüter und Belgiens Fußballer des Jahres

Für Belgien bestritt Pfaff zwischen 1976 und 1987 insgesamt 64 A-Länderspiele. 1980 wurde er mit seinem Nationalteam Vize-Europameister. Auch diverse Ehrungen wurden Pfaff zuteil. Die wichtigsten: 1978 wurde er Belgiens Fußballer des Jahres, 1987 gewann er die Wahl zum Welttorhüter vor Rinat Dassajew und Walter Zenga.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport im Radio 04.12.2023 - 07:55 Uhr