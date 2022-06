Samstag, 2. Juli 2. Etappe: Roskilde - Nyborg (202,5 km) Stand: 22.06.2022 18:17 Uhr

Die 2. Etappe der Tour de France im Überblick

Einschätzung: Ganz Seeland wird auf den Beinen sein, wenn am ersten Samstag im Juli der Tour-de-France-Tross eine ausgedehnte Vorstellung an der Nordküste geben wird. Die Etappe ist lang, flach, aber keineswegs zu unterschätzen. Nach dem Start in Roskilde um viertel nach zwölf geht es immer an der Nordküste entlang, bis an der Westküste Seelands in Korsor am Nachmittag die Storebaelt-Brücke in Angriff genommen werden muss. Musste schon im Tagesverlauf stets auf Windkanten geachtet werden, gilt das für die 18 Kilometer lange Strecke durch das Meer erst recht. Die Fahrer sind den Elementen schutzlos ausgesetzt, auch mental dürfte das eine nicht zu unterschätzende Herausforderung werden. Nach der Brücke sind’s nur noch zwei Kilometer bis ins Ziel in Nyborg.