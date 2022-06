Samstag, 16. Juli 14. Etappe: Saint-Etienne - Mende (192,5 km) Stand: 22.06.2022 18:41 Uhr

Die 14. Etappe der Tour de France im Überblick

Einschätzung: Ordentliche Länge, ordentlich hügeliges Profil und das Ganze wahrscheinlich bei ordentlicher Hitze: Der Tagesabschnitt zwischen Saint-Etienne und Mende wird den Fahrern ordentlich an die Substanz gehen. Dabei wird es von Beginn an wahrscheinlich einen harten Kampf um die Zusammensetzung einer Fluchtgruppe gehen, die für diesen Tag geradezu prädestiniert ist. Insgesamt fünf Berge mittlerer Kategorie laden dazu ein, eine kleine Gruppe davonfahren zu lassen, die den Tagessieg dann wahrscheinlich auf dem Schlussanstieg zum Ziel unter sich ausmachen wird. Dort geht es drei Kilometer lang steil hinauf auf den Montee Jalabert (Kat 1), ehe die letzten 1,5 Kilometer ins Ziel in Mende der Führende seinen Tagessieg unter Dach und Fach bringen sollte.