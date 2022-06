Dienstag, 5. Juli 4. Etappe: Dünkirchen - Calais (171,5 km) Stand: 22.06.2022 18:20 Uhr

Die 4. Etappe der Tour de France im Überblick

Einschätzung: Um den langen Transfer von Dänemark nach Frankreich möglichst stressfrei zu gestalten, haben die Veranstalter diesmal schon nach der 3. Etappe einen Ruhetag eingeplant. So geht es also erst am Dienstag weiter mit der 4. Etappe - und zwar auf einigermaßen gewohntem Tour-Terrain zu Beginn der Rundfahrt. Zwischen dem Startort Dünkirchen, einer Hafenstadt an der Kanalküste, und dem Ziel in Calais liegen gut 170 wellige Kilometer, auf denen auch immer mit Windeinfluss gerechnet werden muss. Das Streckenprofil spricht klar für eine Fluchtgruppe oder sogar einen Soloritt am Ende, wenn zehn Kilometer vor dem Ziel mit dem Cap Blanc-Nez der letzte knackige Anstieg des Tages überwunden werden muss.