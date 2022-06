Mittwoch, 20. Juli 17. Etappe: Saint-Gaudens - Peyragudes (129,7 km) Stand: 22.06.2022 18:43 Uhr

Die 17. Etappe der Tour de France im Überblick

Einschätzung: Mit noch nicht einmal 130 Kilometern ist der zweite Tagesabschnitt in den Pyrenäen sehr kurz gehalten. Aber es geht wie im Sprint sehr schnell ans Eingemachte: Nach etwa 50 Kilometern flacherem Terrain, auf der sich die Favoriten gut einrollen können, geht es in Sachen Berge Schlag auf Schlag: Nach dem Col d’Aspin (Kilometer 65,7), der noch relativ rhythmisch zu erklettern ist und der ebenfalls nicht allzu schwierigen Hourquete d’Ancizan (km 81,6) geht’s auf den rauen Asphalt hinauf nach Val-Louron Azet. Ein schwieriger, weil sehr unrhythmischer Anstieg mit gefährlicher anschließender Abfahrt. Schließlich führt der Schlussanstieg hinauf nach Peyragudes mit der gefürchteten Ankunft am Altiport. Vom See in Loudenville aus geht es acht Kilometer mit durchschnittlich knapp acht Prozent Steigung bergan. Auf dem letzten Kilometer gibt es dabei Rampen mit bis zu 16 Prozent. Insgesamt sind auf der kurzen Etappe 3.300 Höhenmeter zu erklettern.