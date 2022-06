Freitag, 8. Juli 7. Etappe: Tomblaine - La Super Planche des Belles Filles (176,5 km) Stand: 22.06.2022 18:29 Uhr

Die 7. Etappe der Tour de France im Überblick

Einschätzung: Das 1140 Meter über Meeresspiegel gelegene Ziel des Tages wird nicht leicht zu erklimmen sein: Auf den letzten sieben Kilometern der Etappe sind fast 700 Höhenmeter zu überwinden. Zwischenzeitlich wartet eine Rampe mit 24 Prozent Steigung auf die Fahrer. Ganz klar, wer hier nur die Nase vorn haben kann: ein schnellkräftiger Athlet, der genügend Power hat, um auch ein Klassiker-Rennen für sich zu entscheiden. Bis dahin ist die Etappe in die Vogesen nicht leicht, aber auch nicht superschwer. Mit dem Vol de la Grosse-Pierre steht nach 107 Kilometern zwar ein Berg der 3. Kategorie im Weg, der Anstieg ist aber nicht sonderlich schwer. Ähnlich der wenig später folgende Col de Croix (3. Kat.). Es kommt also alles auf’s Finale an, wo der schnellkräftigste Fahrer des Tages vorn sein wird.