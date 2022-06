Dienstag, 19. Juli 16. Etappe: Carcassonne - Foix (178,5 km) Stand: 22.06.2022 18:42 Uhr

Die 16. Etappe der Tour de France im Überblick

Einschätzung: Die Tour zieht auch 2022 wieder alle ihre Register. Nach dem Norden des Landes, den Alpen und den heißen Passagen im Süden geht’s jetzt in die oftmals steilen, unwegsamen Pyrenäen. Nach eher moderaten 100 Kilometern zu Beginn des Tagesabschnitts warten mit dem Port de Lers und der Mur de Peguere interessante Abschnitte, die der Besetzung einer zu erwartenden Fluchtgruppe eine neue Richtung geben könnten. Die Mur de Peguere ist dabei so schmal und schwierig, dass keine Zuschauer zugelassen sind. Danach geht es über 20 Kilometer mehr oder weniger bergab ins Ziel, so dass zumindest in Sachen Gesamtwertung an diesem Tag keine großen Verschiebungen zu erwarten sind.