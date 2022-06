Mittwoch, 6. Juli 5. Etappe: Lille – Arenberg Port du Hainaut (153,7 km) Stand: 22.06.2022 18:23 Uhr

Die 5. Etappe der Tour de France im Überblick

Einschätzung: Ähnlich wie 2018, als die Veranstalter das letzte Mal die Kopfsteinpflasterpassagen in die Tour einbauten, müssen die Kandidaten auf die Gesamtwertung auch diesmal wieder die unberechenbaren Passagen über die Steinköpfe fürchten. Und anders als vor vier Jahren wird es diesmal noch härter: Die elf Passagen sind länger und noch selektiver als letztes Mal. Gerade die leichten Kletterer werden Probleme bekommen, auf dem Rad zu bleiben, die Klassiker-Spezialisten hingegen können mit ihrer Power und ihrer stärkeren Konstitution ordentlich Tempo machen und das Peloton frühzeitig sprengen. Ganz klar: Wer in der Tour ganz vorn landen möchte, muss auch an diesem Tag hochkonzentriert zur Sache gehen und auch ein ganz klein wenig Glück haben. Das Ziel der Etappe liegt 500 Meter vor dem berühmten Wald von Arenberg.