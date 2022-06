Mittwoch, 13. Juli 11. Etappe: Albertville – Col du Granon Serre Chevalier (151,7 km) Stand: 22.06.2022 18:38 Uhr

Die 11. Etappe der Tour de France im Überblick

Einschätzung: 36 Jahre ist es her, da verlor Bernard Hinault auf dem Weg zum Col du Granon sein Gelbes Trikot an Greg LeMond. Es war ein schwarzer Tag für die französischen Radsport-Fans. Möglicherweise ist das der Grund dafür, dass der superschwere Anstieg seither nicht mehr im Tour-Programm aufgetaucht ist. Diesmal ist es wieder soweit. Und wieder werden die Favoriten auf den Gesamtsieg auf dem finalen Anstieg unter sich sein. Denn schon im Vorfeld des Schlussanstiegs wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Spätestens bei dem Doppelschlag von Col du Telegraphe und Col du Galibier kurz nach der Hälfte der Tagesstrecke. Die Schwierigkeit für die Fahrer liegt dabei nicht nur in der Härte des Kletterpartien, sondern auch in der Höhe selbiger. Das Ziel liegt auf gut 2.400 Metern Höhe - da wird die Luft schon merklich dünn. Interessant: Kein Fahrer des Pelotons hat wirkliche Rennerfahrung, was den schweren Schlussanstieg betrifft, der sich mit einem Schnitt von 9,2 Prozent mehr als elf Kilometer hinzieht. Denn vor 36 Jahren war nun einmal noch keiner von ihnen bei der Tour dabei.