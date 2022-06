Samstag, 01. Juli 1. Etappe: Kopenhagen - Kopenhagen (13,2 km) Stand: 22.06.2022 18:12 Uhr

Die 1. Etappe der Tour de France im Überblick

Einschätzung: Groß war die Enttäuschung im Radsportland Dänemark, als der geplante Tour-Start 2021 wegen der Coronakrise abgesagt werden musste. Man versicherte sich aber: Es ist nur aufgeschoben - nicht aufgehoben. Und so startet die Tour-Gemeinschaft also in diesem Jahr in Skandinavien. Drei Tage lang geht’s rund um Kopenhagen zur Sache. Den Auftakt macht ein gut 13 Kilometer langes Einzelzeitfahren mitten durch die Stadt. Der Kurs ist flach und winkelig, es wird sicher keine großen Zeitabstände geben. Aber ein lockerer Aufgalopp in die Rundfahrt sieht defintiv anders aus.