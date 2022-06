Sonntag, 3. Juli 3. Etappe: Vejle - Sønderborg (182 km) Stand: 22.06.2022 18:18 Uhr

Die 3. Etappe der Tour de France im Überblick

Einschätzung: Wer ist in diesem Jahr der schnellste Mann des Pelotons? Diese Frage wird zum Teil sicherlich am dritten Tag der Rundfahrt beantwortet werden, denn am Ende der 182 Kilometer zwischen Vejle und Sønderborg sollte es zu einem Massensprint kommen. Der Tagesabschnitt ist eigentlich komplett flach, ohne große Hindernisse geht es von Vejle in den Süden nach Sønderborg nahe der deutschen Grenze. Gut für die Sprinterteams: Das Finale ist weitläufig und gut einsehbar - die Organisation der Sprintzüge dürfte gut funktionieren.