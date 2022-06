Donnerstag, 21. Juli 18. Etappe: Lourdes - Hautacam (143,2 km) Stand: 22.06.2022 18:44 Uhr

Die 18. Etappe der Tour de France im Überblick

Einschätzung: Hinauf nach Hautacam - dieser Anstieg in den Pyrenäen hat sich in den letzten 30 Jahren zu einem Klassiker bei der Tour de France entwickelt. In diesem Jahr ist aber alles anders. Zumindest teilweise. Denn erstmals wird Hautacam nicht vom Tal aus angefahren, sondern der Tross kommt vom Spandelles, der das erste Mal überhaupt auf der Strecke der Tour de France auftaucht. Möglich wurde das, nachdem die örtlichen Organisatoren an der Straße bergab vom Spandelles gearbeitet und diese damit etwas weniger gefährlich gemacht haben. Dennoch ist von den Fahrern höchste Konzentration gefordert, zumal sie zuvor bereits den Col d’Aubisque erklettern mussten und ohnehin schon müde Beine haben dürften. Diese letzte Bergetappe hat das Potenzial, das Gesamtklassement zu festigen oder nochmals komplett durcheinanderzubringen.