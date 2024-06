Donnerstag, 18. Juli 2024 18. Etappe: Gap - Barcelonette (179 km) Stand: 10.06.2024 11:13 Uhr

Profil und Einschätzung - die 18. Etappe der Tour de France 2024 im Überblick

Einschätzung: Eine wundervolle Überführungsetappe stellt sich den Fahrern auf dem 18. Tagesabschnitt in den Weg. Von dem wundervoll in einem weiten Talkessel gelegenen Gap geht es ostwärts sozusagen im Schatten des Mont Ventoux in Richtung Barcelonette. Nachdem Stausee Lac de Serre Poncon überquert ist, wird es vom Profil her anspruchsvoll. Ständig geht’s nun auf und ab, es wird sehr unruhig und unrhythmisch. Sehr anstrengend nach den Tagen im Hochgebirge. Wer hier noch lockere Beine hat, kann ernsthaft auf einen Ausreißer-Coup spekulieren. Traut sich das niemand mehr zu, könnten noch einmal die letzten verblieben Sprinter um den Sieg kämpfen.