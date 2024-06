Mittwoch, 17. Juli 2024 17. Etappe: Saint-Paul-Trois-Chateaux - Superdevoluy (178 km) Stand: 10.06.2024 11:14 Uhr

Profil und Einschätzung - die 17. Etappe der Tour de France 2024 im Überblick

Einschätzung: Die Tour kehrt in der letzten Wochen noch einmal in die Alpen zurück. Nichts wird es also mit einem entspannten Ausklang der Rundfahrt. Ganz im Gegenteil: Die Verantwortlichen haben enorm spektakuläre Abschnitte ins letzte Tour-Drittel gesetzt. Es beginnt mit der Bergankunft an diesem Tag in Superdevoluy, einer Skistation auf 1500 Metern. Zu Beginn des Tages geht es noch ruhig dahin, mit leichtem, aber stetigem Anstieg von 86 Metern Meereshöhe auf knapp 1000 Meter. Danach aber, auf den letzten 40 Kilometern des Tages geht’s dahin: Drei knackige Anstiege müssen erklettert werden und werden vermutlich einem explosiven Fahrer mit Kletterqualitäten den Tagessieg bescheren.