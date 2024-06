analyse Sonntag, 14. Juli 2024 15. Etappe: Loudenvielle - Plateau de Beille (198 km) Stand: 10.06.2024 11:14 Uhr

Profil und Einschätzung - die 15. Etappe der Tour de France 2024 im Überblick

Einschätzung: Dieser Tag könnte zum entscheidenden Höhepunkt der Rundfahrt in diesem Jahr avancieren. Der zweite Teil des Pyrenäen-Doppelpacks hat’s schlicht und einfach in sich. Über fast 200 Kilometer geht es durch schwierigstes Gebirge. Insgesamt müssen die Fahrer im Laufe des Tages 4850 Höhenmeter auf fünf kategorisierten Bergen erklettern. Eine enorme körperliche Anstrengung, die ergänzt wird durch die mentale Herausforderung. Denn man muss stets hellwach sein. Vor allem die Gesamtklassement-Teams müssen aufpassen, dass sich bei dem wilden Spektakel nicht irgendwelche Fahrer in Ausreißergruppen schmuggeln, die am Ende wirklich gefährlich werden könnten.