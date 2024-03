Para-Biathlon-WM in Kanada Kazmaier und Co. zum WM-Finale knapp geschlagen Stand: 11.03.2024 10:16 Uhr

Zum Abschluss der Para-Biathlon-WM im kanadischen Prince George haben die deutschen Starter in den Teamsprints noch einmal Silber und Bronze gewonnen. Die deutsche Paralympics-Siegerin Linn Kazmaier gewann dabei im vierten Rennen ihre vierte Medaille

In der stehenden Klasse der Sehbehinderten schrammte dabei Seriensiegerin Linn Kazmaier aber knapp an ihrer vierten Goldmedaille vorbei. Gemeinsam mit Leonie Maria Walter und ihren Guides Florian Baumann und Christian Krasman musste sich Kazmaier nur dem ukrainischen Team Bodana Konashuk und Liudmyla Liashenko geschlagen geben. Nach 4 x1,2 Kilometern und einer Gesamtzeit von 20:53,4 Minuten hatten die Deutschen 11,5 Sekunden Rückstand auf das Siegerteam aus der Ukraine. Auf Rang drei kamen die Kanadier Brittany Hudak und Mark Arendz.

Kazmaier, die mit 15 Jahren bei den Winterspielen in Peking 2022 Gold im Langlauf gewonnen hatte, war wie schon bei ihren Siegen im Einzel und der Verfolgung ohne Fehlschuss geblieben. Für ihre Teamkollegin Walter, die in China im Biathlon triumphiert hatte und am Sonntag viermal daneben schoss, war es in Kanada die vierte Silbermedaille.

Eskau und Wicker sitzend zu Bronze

Eine Medaille gab es auch in der sitzenden Klasse der Frauen. Anja Wicker und Andrea Eskau belegten im Teamsprint den dritten Platz. Für Wicker, Paralympicssiegerin von Sotschi 2014, war es nach Silber im Sprint und der Verfolgung die dritte Medaille bei den Titelkämpfen.

13 WM-Medaillen für deutsches Para-WM-Team

Mit Silber und Bronze zum Abschluss sammelte das deutsche Team bei der WM in Kanada 13 Medaillen (dreimal Gold, sechsmal Silber, viermal Bronze). Überragende Athletin war dabei Kazmaier mit drei WM-Titeln. Das deutsche Team belegte im Medaillenspiegel damit Rang vier hinter der Ukraine (8 Gold, 7 Silber, 5 Bronze), den USA (4 Gold, 1 Silber, 3 Bronze) und Kanada (4 Gold, 0 Silber, 3 Bronze).

Das deutsche Aufgebot für die Para Biathlon-WM

Frauen mit Sehbeeinträchtigung

Linn Kazmaier (SZ Römerstein, Guide: Florian Baumann), Johanna Recktenwald (Saarland, Guide: Pirmin Strecker), Leonie Walter (SC St. Peter, Guide: Christian Krasman)

Frauen sitzend

Andrea Eskau (USC Magdeburg), Anja Wicker (MTV Stuttgart)

Männer mit Sehbeeinträchtigung

Nico Messinger (Freiburg, Guide: Robin Wunderle), Lennart Volkert (PSV München, Guide: Nils Kolb)

Männer stehend

Alexander Ehler (SV Kirchzarten), Marco Maier (SV Kirchzarten)