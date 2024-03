Vor der Para-WM Linn Kazmaier: Erstes Rennen, erstes Gold Stand: 07.03.2024 09:00 Uhr

Die Top-Favoritin hat einen Traumstart in die Para-WM hingelegt. Biathletin Linn Kazmaier gewann am Mittwoch (06.03.2024) in Kanada den Sprint. Schon am Eröffnungstag freute sich die deutsche Mannschaft über einen Medaillensegen.

Die erst 17 Jahre alte Linn Kazmaier hat dem deutschen Team die erste Goldmedaille bei der Para-WM der Langläufer und Biathleten im kanadischen Prince George beschert. Die sehbehinderte Schülerin aus dem schwäbischen Nürtingen gewann den Sprint über 7,5 Kilometer vor ihren Teamkolleginnen Leonie Walter und Johanna Recktenwald.

Deutschland feierte damit einen Dreifachsieg, der sich allerdings schon im Weltcup abgezeichnet hatte. Es fehlt einfach an Konkurrenz, was vor allem an der Sperre der russischen Athletinnen und Athleten liegt. Genau diese wünscht sich Kazmaier zurück - rein aus sportlichen Gründen. "Man will immer den bestmöglichen Wettkampf", sagt sie, "und da wäre es einfach auch schön, wenn die besten Athleten dabei sind".

Wicker und Maier auf dem Siegertreppchen

Über Sprint-Silber jubelte die querschnittgelähmte Anja WIcker. Zudem schaffte es Dreifach-Weltmeister Marco Maier aus Blaichach in der stehenden Klasse als Dritter auf das Podest.

Zeitplan für die WM

Donnerstag, 7. März ab 19 Uhr: Einzelrennen (12,5 km)

Samstag, 9. März ab 21.45 Uhr: Verfolgungsrennen (2,4 km für sitzende Klasse, 3,6 km für stehende Klassen)

Sonntag, 10. März ab 21.45 Uhr: Team-Sprint (4 x 0,8 km für sitzende Klasse, 4 x 1,2 km für stehende Klassen)

Das deutsche Aufgebot für die Para Biathlon-WM

Frauen mit Sehbeeinträchtigung

Linn Kazmaier (SZ Römerstein, Guide: Florian Baumann), Johanna Recktenwald (Saarland, Guide: Pirmin Strecker), Leonie Walter (SC St. Peter, Guide: Christian Krasman)

Frauen sitzend

Andrea Eskau (USC Magdeburg), Anja Wicker (MTV Stuttgart)

Männer mit Sehbeeinträchtigung

Nico Messinger (Freiburg, Guide: Robin Wunderle), Lennart Volkert (PSV München, Guide: Nils Kolb)

Männer stehend

Alexander Ehler (SV Kirchzarten), Marco Maier (SV Kirchzarten)