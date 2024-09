Reiten bei den Paralympics Niehues gelingt Silber-Coup in der Dressur-Kür Stand: 07.09.2024 10:42 Uhr

Es ist ihre dritte Paralympics-Medaille und ein Höhepunkt für die deutschen Dressurreiterinnen: Anna-Lena Niehues hat mit Quimbaya am Samstag (07.09.2024) ihre tollen Leistungen in Paris mit Silber in der Kür gekrönt.

Einen Tag nach ihrem Bronze-Coup im Teamwettbewerb hofften die deutschen Dressurreiterinnen auf Medaillen in der Kür - und schon die ersten deutsche Starterin sorgte für große Glücksgefühle.

Nach ihren dritten Plätzen im Einzel und mit ihren Teamkolleginnen war Niehues mit Quimbaya eine der Favoritinnen und hatte ihr Medaillen-Triple anvisiert. Die 40-Jährige startete als sechste von acht Reiterinnen im Grade-IV-Wettbewerb und strahlte nach ihrem Ritt im Dressurviereck - nach dem sie auf Goldkurs lag.

Zwar hatten Niehues und Quimbaya einige kleine Fehler drin, aber zeigten eine extrem saubere Grundtechnik und harmonierten perfekt zu ihrer Musik. Die Medaille war schon nach der Wertung von 80,900 sicher, da nur noch zwei Konkurrenten an den Start gingen. Der französische Lokalmatador Vladimir Vinchon und Pegase Mayenne wurden zwar vom Publikum umjubelt, von der fünfköpfigen Jury aber nicht so sehr - die Wertung lag mit 76,230 deutlich unter der von Niehues.

Nun war Silber sicher, aber mit Demi Haerkens stand noch eine Reiterin vor dem Dressurviereck und sorgte nach einem tollen Ritt mit Daula für Hochspannung. Das große Warten auf die Jury, die nun über Gold oder Silber entscheiden musste, begann - und es endete mit dem Happy End für Haerkens, die mit einer Wertung von 83,390 am Ende sogar deutlich gewann. Für sie war es bereits das zweite Gold nach dem Sieg im Einzel. In der Team-Entscheidung hatte die niederländische Èquipe Rang zwei belegt.

Nowak, Mispelkamp und Dresing wollen auf das Podium

Für die deutschen Reiterinnen gibt es noch drei Medaillenhoffnungen zum Abschluss der Paralympics-Wettbewerbe. In der Wettkampfklase Grade V starten Isabell Nowak (11.33 Uhr), die im Einzel das Podium als Vierte knapp verpasst und es nicht in den Teamwettbewerb geschafft hatte, und Einzel-Silber-Gewinnerin Regine Mispelkamp (12 Uhr), die sich ihre dritte Medaille sichern will. Heidemarie Dresing hofft dagegen im Grade II, als letzte von acht Starterinnen nach ihrem Erfolg mit dem Team unter die Top 3 zu reiten.