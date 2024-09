Paralympics in Paris Dressurreiterin Heidemarie Dresing knapp an Bronze vorbei Stand: 03.09.2024 13:07 Uhr

Die deutschen Para-Reiter haben die erste Medaille bei den Paralympics knapp verpasst. Heidemarie Dresing belegte in der Startklasse II auf Dooloop den vierten Rang.

Heidemarie Dresing und ihr Pferd gingen direkt als Erste ins Dressurviereck. Das Duo zeigte eine gute Vorstellung, erlaubte sich aber einen teuren Fehler, als Dooloop für einen Moment angaloppierte. Im Anschluss versuchte Dresing, die Prüfung sicher zu Ende zu reiten. Das gelang der 69-Jährigen und ihrem Oldenburger Rappen. Am Ende stand ein Ergebnis von 73,103 Prozent.

Gold sicherte sich Fiona Howard aus den USA auf Diamond Dunes. Das Duo erzielte 76,931 Prozent. Silber ging an Katrine Kristensen aus Dänemark (73,966 Prozent), Bronze an die Britin Georgia Wilson (73,414 Prozent).

Zuvor hatte sich die US-Amerikanerin Rebecca Hart in der Startklasse III den Titel gesichert. Sie gewann vor Rixt van der Horst (Niederlande) und der Britin Natasha Baker. In dieser Klasse waren keine deutschen Reiterinnen am Start.

Deutsche Équipe peilt eine Medaille an

Vor vier Jahren in Tokio hatte Dresing - die an Multipler Sklerose erkrankt ist - bereits im Einzel und in der Kür den vierten Platz belegt. Neben dem Einzel-Wettkampf startet Dresing am Freitag im Team-Wettbewerb und am Samstag in der Kür. Für die Mannschaftswertung hat die Bundestrainerin Silke Fütterer-Sommer eine Medaille als Ziel ausgerufen.

Neben Dresing gehen Anna-Lena Niehues mit Quimbaya, Regine Mispelkamp mit Highlander Delight's und Isabell Nowak mit Siracusa OLD in den Einzel-Wettkämpfen an den Start. In der Prüfung des Grade IV startet am Mittwoch (04.09.2024) ab 10 Uhr Anna-Lena Niehues, ab 12:55 Uhr reiten Mispelkamp und Nowak um die Medaillen.

Nowak war für Martina Benziger in das Aufgebot nachgerückt, deren Pferd Nautika Anfang August nach Komplikationen während einer Untersuchung verstorben war.