Dressurreiten bei den Paralympics Deutsches Dressurteam erfüllt sich den Medaillentraum Stand: 06.09.2024 17:40 Uhr

Die deutschen Dressureiterinnen haben bei den Paralympics in Paris ihr großes Ziel erreicht: eine Medaille im Teamwettbewerb. Anna-Lena Niehues, Regine Mispelkamp und Heidemarie Dresing zeigten am Freitag (06.09.2024) starke Leistungen und sicherten mit 223,751 Punkten Bronze. Damit setzte sich das Trio hauchdünn mit 0,585 Punkten vor Italien durch. Gold ging an die USA, die Niederlande holten Silber.

Nach einem siebten Platz bei den Paralympics in Tokio gewannen die deutschen Reiter zum zweiten Mal nach 1992 in Barcelona Bronze. Von 2004 bis 2016 hatte es vier Mal in Serie zu Silber gereicht. Gold gab es für die deutsche Equipe bei Paralympics im Team-Wettbewerb noch nie.

Eine Medaille im Mannschaftswettbewerb war im Vorfeld der Paralympics das erklärte Ziel von Bundestrainerin Silke Fütterer-Sommer gewesen. Und ihre Reiterinnen lieferten, als es ins Dressurviereck ging.

Deutsches Trio muss lange warten

Heidemarie Dresing startete als letzte Reiterin des deutschen Teams auf der Anlage am Schloss Versailles in der Wettkampfklasse "Grade II". Im Einzel hatte sie Bronze noch knapp verpasst, was ihren Ruf als "ewige Vierte" zu manifestieren schien. Dresing sicherte sich mit Dooloop eine Wertung von 72,900 Punkten. Mit ihrer Leistung zeigte sie sich im Sportschau-Interview nicht ganz zufrieden, dennoch hatte sie "einen harmonischen Ritt" erlebt.

Weil die deutsche Équipe in der abschließenden Prüfung der Startklasse III keine Reiterin mehr am Start hatte, mussten Dresing, Mispelkamp und Niehues lange warten, bis feststand, dass sie eine Medaille geholt hatten. Die Wartezeit überbrückte Dresing mit Gummibärchen, nachdem ihr Mittagessen wegen des Wettkampfs hatte ausfallen müssen.

Die Teilnehmer werden in fünf unterschiedliche Wettkampfklassen, die "Grades", eingeteilt. Je niedriger die Zahl, desto größer die Einschränkung. Im Teamwettbewerb stellt jedes Land drei Reiterinnen und Reiter. Die Leistungen werden durch die Einteilung in die Grades vergleichbar.

Als erste Deutsche war Anna-Lena Niehues in das Dressurviereck geritten. Mit der Stute Quimbaya übertraf die Gronauerin in der Klasse "Grade IV" sogar noch ihren Bronze-Auftritt im Einzel und kam auf 75,341 Punkte. "Ich bin total zufrieden mit dem Auftritt. Quimbaya hat wieder richtig mitgemacht. Ich glaube, sie hatte auch viel Spaß", sagte sie im Sportschau-Interview. Nur die Niederländerin Sanne Voets war in ihrer Klasse mit 76,567 Punkten besser.

Mispelkamp mit persönlichem Rekord: "Wir rocken das"

Für Deutschland ging es in der "Grade V" gleich weiter. Ihre Leistung vom Einzelwettbewerb, der mit Silber endete, konnte Regine Mispelkamp sogar noch steigern: Mit 75,500 Punkten stellte sie mit dem Wallach Highlander Delight's einen persönlichen Rekord auf - und war begeistert von ihrem Pferd: "Ich bin einfach nur glücklich, wie toll er sich angefühlt hat und einfach, wie er diese Kulisse genießt. Heute hat er seine galante Seite gezeigt und gesagt: 'Wir rocken das'."

Nach der Team-Medaille Hoffnung auf Erfolge in der Kür

Nach dem Teamwettbewerb folgt bei den Paralympics noch die Kür zum Abschluss am Samstag (07.09.2024). Alle vier deutschen Reiterinnen, also auch Isabell Nowak, die am Freitag nicht mit dabei war, haben sich im Einzel für die Kür der acht Besten qualifiziert.

Schon jetzt sind die Paralympics für die deutsche Équipe ein großer Erfolg. Zuvor hatten bereits Niehues die Bronze- und Mispelkamp die Silbermedaille im Einzelwettkampf gewonnen.