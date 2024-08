Olympische Spiele in Paris US-Basketballer überrollen auch Puerto Rico Stand: 03.08.2024 18:59 Uhr

Die US-Basketballer haben ihre weiße Weste bei den Olympischen Spielen gewahrt. Gegen Puerto Rico kamen die US-Boys am Samstag (02.08.2024) langsam in Tritt, machten es am Ende mit 104:83 aber deutlich.

So richtig dran geglaubt hat vielleicht nicht mal Puerto Rico selbst. Die Mittelamerikaner kamen gegen das Über-Team aus den USA gut in die Partie und sogar mit einer 29:25-Führung in das zweite Viertel. Dann aber taten die US-Boys das, was alle Welt von ihnen erwartet: Sie drehten auf.

Der trickreiche Anthony Edwards spielte bei diversen Fast Breaks seine Schnelligkeit aus, Altmeister LeBron James überzeugte als Vorlagengeber (sechs Assists in Halbzeit eins). Das Ergebnis: Zur Pause war aus der knappen Führung des Außenseiters eine klare des Favoriten geworden – 64:45.

USA schalten runter

In der zweiten Halbzeit schalteten die Nordamerikaner gefühlt mindestens einen Gang runter. Kräfte schonen für das Viertelfinale. Edwards war mit 26 Punkten Top-Scorer, Jayson Tatum, frischgebackener NBA-Champion mit den Boston Celtics, steuerte ein Double-Double zum Sieg bei (10 Punkte, 10 Rebounds).

Am Abend (21 Uhr, im Livestream auf sportschau.de) spielen Serbien und Südsudan noch um den zweiten Platz in der Gruppe C. Platz eins ging wie erwartet an Gold-Favorit USA, der nun für die Auslosung der K.o.-Runde (ebenso wie Deutschland) gesetzt ist.