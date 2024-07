"Extreme Müdigkeit" Tour-de-France-Sieger Pogacar sagt für Olympia ab Stand: 22.07.2024 19:21 Uhr

Radstar Tadej Pogacar wird nach seinem Sieg bei der Tour de France wegen großer Erschöpfung nicht an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen.

Das teilte das NOK aus Pogacars Heimat Slowenien am Montag (22.07.2024) mit, einen Tag nach seinem dritten Gesamtsieg bei der wichtigsten Rundfahrt der Welt.

"Extreme Müdigkeit" als Grund für Absage

"Unglücklicherweise hat Tadej Pogacar seine Teilnahme aufgrund extremer Müdigkeit abgesagt" , sagte Sloweniens Olympia-Trainer Uros Murn in einem Statement. Pogacar wird in Paris durch Domen Novak ersetzt.

Der Slowene hatte bei den Sommerspielen 2021 in Tokio Bronze im Straßenrennen gewonnen, in Frankreichs Hauptstadt wäre er auch im Zeitfahren als Top-Favorit an den Start gegangen. Auch Pogacars großer Konkurrent Jonas Vingegaard hatte seine Teilnahme an den Spielen bereits im Juni abgesagt.