Meinungsfreiheit bei Olympia - Thomas Bach zieht ungewöhnlichen Vergleich

Bach sagte zu den Regeln des IOC , die Athleten während Wettkämpfen und Siegerehrungen politische Meinungsäußerungen verbieten: "Wenn ein Schauspieler in einem Theater Hamlet spielt, fragt sich auch keiner, ob er während des Stücks politische Meinungen äußern kann."

Kritik am IOC

Zuvor hatte das Sportler-Bündnis Global Athlete scharfe Kritik am IOC geübt und Verständnis geäußert für das Schweigen von Aktiven. China habe bewiesen, "dass es Meinungsfreiheit nicht schützt" , sagte Global-Athlete-Generaldirektor Rob Koehler der "FAZ": "Warum sollte ein Sportler seine Meinung sagen, wenn er wenig bis keinen Schutz genießt? Würden Sie Ihrem Kind empfehlen, in China für Meinungsfreiheit zu kämpfen? Ich denke nicht."