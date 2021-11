IOC: Vermisste Peng Shuai führt Video-Telefonat mit Thomas Bach

Dem IOC zufolge soll das Telefonat von Peng Shuai mit Bach am Sonntag (21.11.2021) stattgefunden haben. Neben Bach nahmen demnach die Vorsitzende der IOC-Athletenkommission Emma Terho und das chinesische IOC-Mitglied Li Lingwei an dem Gespräch teil, das 30 Minuten gedauert haben soll.

Es gab keine weiteren Informationen darüber, unter welchen Umständen das Gespräch stattgefunden hat, ob die Tennisspielerin frei und ohne Einflussnahme sprechen konnte oder ob Fragen nach den Bedingungen gestellt wurden.

Peng Shuai dankt "für Sorge um ihr Wohlergehen"

Peng Shuai dankte den IOC-Angaben zufolge dem IOC für die Sorge um ihr Wohlergehen. "Sie erklärte, dass sie in Sicherheit und wohlauf in ihrem Haus in Peking lebe, aber dass sie ihre Privatsphäre respektiert haben möchte", zitierte das IOC die Chinesin. Wie das IOC mitteilte, lud IOC-Präsident Thomas Bach am Ende des Gesprächs Peng Shuai zu einem Abendessen ein, sobald er im nächsten Januar in Peking für die Olympischen Winterspiele ankommt. Sie habe die Einladung angenommen.

Peng Shuai hatte Anfang November im sozialen Netzwerk Weibo einen chinesischen Spitzenpolitiker des sexuellen Übergriffs beschuldigt. Seither wurde die Chinesin nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Zahlreiche Sportlerinnen, Sportler und Verbände äußerten ihre Sorge um Shuais Sicherheit. Ob das Telefonat mit dem IOC-Präsidenten diese Sorge beruhigt, ist unklar.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Staatsmedien veröffentlichten Videos und Fotos der Spielerin

Chinesische Staatsmedien hatten am Wochenende mehrere Videos in Umlauf gebracht, in denen angeblich Peng Shuai beim Abendessen mit Freunden zu sehen ist. Ein am Sonntag veröffentlichtes Video soll sie bei der Eröffnung eines Jugend-Tennisturniers in Peking zeigen. Zu sehen ist, wie sie zusammen mit anderen Gästen namentlich aufgerufen und vom Publikum mit Applaus begrüßt wird. Sie winkt und lächelt kurz, ergreift aber nicht selbst das Wort.