Zusammenfassung Olympia-News kompakt - Alles Wichtige von Dienstag, 6. August aus Paris Stand: 07.08.2024 00:00 Uhr

Christian Kukuk gelingt eine Springreit-Sensation. Die Basketballer treffen im Halbfinale auf Frankreich. Die Hockey-Herren spielen um Gold, die Fußballerinnen um Bronze. Ergebnisse und News von Dienstag, 6. August im Überblick.

Springreiten: Kukuk holt erstes Einzel-Gold seit 24 Jahren

Springreiter Christian Kukuk hat im Einzel-Wettbewerb in Versailles sensationell die Goldmedaille gewonnen. Nach einer Nullrunde setzte sich der 34-Jährige mit seinem Hengst Checker im Stechen durch. Der 34-Jährige bescherte den deutschen Springreitern damit die erste Einzel-Medaille seit Marco Kutscher 2004 in Athen, letzter deutscher Olympiasieger war Ulrich Kirchhoff 1996 in Atlanta. Zum Artikel

Hockey: Deutsche Herren stehen im Olympia-Finale

Die deutschen Hockey-Herren haben erstmals seit 2012 das Endspiel der Olympischen Spiele erreicht. Die Weltmeister-Mannschaft setzte sich im Halbfinale in Paris gegen Rekord-Olympiasieger Indien 3:2 (2:1) durch und trifft nun im Finale am Donnerstag auf Europameister Niederlande. Bei den letzten drei Endspielteilnahmen hatte Deutschland 1992, 2008 und 2012 jeweils gewonnen. Zum Artikel

Basketball: Deutschland trifft im Olympia-Halbfinale auf Frankreich

Die deutschen Basketballer haben erstmals bei Olympischen Spielen das Halbfinale erreicht und kämpfen in Paris gegen Gastgeber Frankreich um den Einzug ins Endspiel. Das Team um Kapitän Dennis Schröder gewann in der Bercy-Arena sein Viertelfinale gegen Griechenland um NBA-Star Giannis Antetokounmpo mit 76:63. Die Franzosen schalteten Kanada mit 82:73 aus. Zum Artikel

Beachvolleyball: Ehlers/Wickler spielen um die Medaillen

Die Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler greifen nach den Medaillen. Die deutschen Meister setzten sich im Viertelfinale gegen die Niederländer Stefan Boermans und Yorick de Groot mit 2:0 (22:20, 21:15) durch. Zum Artikel

Fußball: Hrubesch-Team verliert gegen USA und spielt um Bronze

Die deutschen Fußballerinnen haben sich Mitfavorit USA im Halbfinale erst nach Verlängerung mit 0:1 geschlagen geben müssen. Im Spiel um Platz drei trifft das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch am Freitag auf Weltmeister Spanien, der überraschend mit 2:4 gegen Brasilien verlor. Zum Artikel

Bahnradsport: Bahnvierer kann nur noch Bronze-Rennen erreichen

Der deutsche Frauen-Vierer hat keine Chance mehr auf die Goldmedaille. Franziska Brauße, Lisa Klein, Laura Süßemilch und Mieke Kröger belegten in der Qualifikation den fünften Rang und können sich in der ersten Runde am Mittwoch nicht mehr für das Finale qualifizieren. Im Duell gegen Kanada kämpft das Quartett aber um die Chance auf Bronze. Zum Artikel

Leichtathletik I: Krause und Meyer im Hindernis-Finale chancenlos

Gesa Krause und Lea Meyer sind im Finale über 3000 m Hindernis abgeschlagen ins Ziel gekommen. Simon Batz gelang im Weitsprung ein Achtungserfolg. Sensationell an einer Medaille vorbei lief der norwegische Topfavorit Jakob Ingebrigtsen über 1500 m. Gabby Thomas aus den USA gewann Gold über 200 m. Zum Artikel

Handball: Für die DHB-Frauen ist im Viertelfinale Schluss

Die deutschen Handballerinnen haben - trotz guter Chancen - eine Überraschung gegen Frankreich verpasst. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch unterlag im Viertelfinale vor rund 27.000 Zuschauern in Lille dem großen Goldfavoriten mit 23:26 (10:13) und schied aus. Zum Artikel

Tischtennis I: Bolls Olympia-Karriere endet mit Viertelfinal-Aus

Im Viertelfinale war für das deutsche Team Schluss: Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov und Dang Qiu schieden mit 0:3 gegen Schweden aus. Für Tischtennis-Legende Boll ist es ein endgültiger Abschied von der Olympia-Bühne. Zum Artikel

Leichtathletik II: Malaika Mihambo nach Zitterpartie im Finale

Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo ist nach reichlich Nervenkitzel ins Finale eingezogen. Die 30-Jährige übertraf in der Qualifikation nach zwei ungültigen Versuchen im dritten Sprung die erforderliche Weite von 6,75 Metern um elf Zentimeter. Zum Artikel

Tischtennis II: Deutsches Frauen-Team zieht ins Viertelfinale ein

Auch ohne die verletzte Topspielerin Nina Mittelham haben die deutschen Tischtennis-Frauen dank Senkrechtstarterin Annett Kaufmann das Viertelfinale im Teamwettbewerb erreicht. Gegen die USA gewann die Auswahl von Bundestrainerin Tamara Boros vor allem durch die beiden Einzelsiege der erst 18 Jahre alten Kaufmann nach einer Zitterpartie 3:2. Zum Artikel

Kanu: Deutsche Kajak-Vierer setzen Ausrufezeichen

Die deutschen Kajak-Vierer sind erfolgreich in die Olympischen Spiele gestartet. Die Männer stehen nach olympischer Rekordzeit im Halbfinale, die Frauen haben bereits das Finale erreicht. Auch im Kajak-Zweier lieferte das deutsche Team in den Vorläufen starke Ergebnisse ab. Zum Artikel

Surfen: Lokalmatador gewinnt auf legendärer Welle

Kauli Vaast aus Tahiti hat Olympia-Gold im Surfen geholt. Der 22-Jährige nutzte seinen Heimvorteil und triumphierte vor dem Australier Jack Robinson und dem Brasilianer Gabriel Medina. Bei den Frauen siegte auf der legendären Welle von Teahupo'o Caroline Marks aus den USA. Sie gewann ihr Final-Duell gegen die Brasilianerin Tatiana Weston-Webb. Zum Artikel