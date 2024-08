Kanu Sprint bei Olympia Deutscher Kajak-Vierer vorzeitig im Halbfinale Stand: 06.08.2024 09:46 Uhr

Die deutschen Rennkanuten sind erfolgreich in die Olympischen Spiele gestartet. Der Vierer-Kajak der Männer steht bereits im Halbfinale, die Frauen könnten in Kürze nachziehen.

Tom Liebscher-Lucz, Max Rendschmidt, Max Lemke und Jakob Schopf gewannen ihren Vorlauf im Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne am Dienstag (06.08.2024) trotz starker Konkurrenz nach 1:20,51 Minuten hauchdünn vor Spanien. Erst auf den letzten Meter zog das deutsche Boot mit Schlagmann Rendschmidt an den Iberern vorbei und gewann mit neun Hundertstelsekunden Vorsprung.

Die zwei schnellsten Boote der beiden Läufe ziehen direkt ins Halbfinale ein. Die übrigen Teams treten im Viertelfinale gegeneinander an. Neben Goldfavorit Deutschland und Spanien haben auch die Quartetts aus Serbien und Ungarn ihre Plätze im Halbfinale bereits sicher.

Bundestrainer Hanisch: "Langsame Gegner gibt es nicht"

" Die Jungs sind gut drauf, wir hatten eine gute Vorbereitung ", hatte Bundestrainer Arndt Hanisch vor dem Rennen vorausgeblickt: " Wir versuchen, weit vorne mitzufahren. Langsame Gegner gibt es aber nicht mehr. "

Liebscher-Lucz, Rendschmidt und Lemke hatten 2021 in Tokio gemeinsam mit Ronald Rauhe Gold vor Spanien gewonnen. Für Rauhe, der inzwischen seine Karriere beendet hat, ist Schopf neu ins Boot gerückt.

Kretschmer/Hecker im Canadier favorisiert

Im Laufe des Tages stehen noch die Vorläufe im Vierer-Kajak der Frauen, im Zweier-Kajak der Männer und Frauen sowie die Qualifikationen im Vierer- und Zweier-Canadier an. Mit Peter Kretschmer und Tim Hecker sind auch die amtierenden Weltmeister im Zweier-Canadier am Start. Kretschmer hatte 2012 in London gemeinsam mit Kurt Kuschela Olympiagold gewonnen.

Die deutschen Rennsport-Kanuten greifen mit 14 Booten nach den Medaillen bei den Olympischen Spielen. Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) meldete für die Wettkämpfe in der kommenden Woche vor allem in nahezu allen Kajak-Disziplinen zwei Boote. So gehen die Athleten aus dem Vierer-Kajak ebenfalls in zwei Kajak-Zweiern an den Start. Rendschmidt sitzt mit Liebscher-Lucz im Boot, Lemke mit Schopf.

Brendel peilt fünfte Olympiamedaille an

Canadier-Spezialist Sebastian Brendel legt im Einer am Mittwoch los. Der 36-Jährige startet mit großen Erwartungen in seine vielleicht letzten Sommerspiele. 2012 und 2016 krönte er sich im Einer zum Olympiasieger. In Rio gewann er zudem Gold im Zweier.

2021 in Tokio verliefen die Spiele für ihn etwas weniger erfolgreich: Nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Zweier schied Brendel über seine Paradestrecke über 1000 Meter im Einer im Halbfinale aus. " Wenn ich es schaffe, nochmal eine Medaille zu gewinnen, wäre das ein absolutes Highlight ", hatte der Potsdamer im Vorfeld angekündigt.