Erster Einzel-Olympiasieg seit 1996 Christian Kukuk springt in Versailles zu Gold Stand: 06.08.2024 12:43 Uhr

Erstes Einzel-Gold für die deutschen Springreiter seit 1996: Christian Kukuk hat in Versailles mit zwei fehlerfreien Ritten den Olympiasieg geholt. Er setzte sich im Stechen gegen den Schweizer Steve Guerdat und den Niederländer Maikel van der Vleuten durch.

Als Christian Kukuk an diesem Dienstag (06.08.2024) ins Stechen ging, war er schon ein Sieger. Nur drei Null-Fehler-Ritte hatte es gegeben, eine Medaille war ihm also nicht mehr zu nehmen. Für den 34-Jährigen ging es auf seinem westfälischen Wallach Checker 47 gegen Schweizer Steve Guerdat sowie den Niederländer Maikel van der Vleuten nur noch um ihre Farbe.

Kukuk legte - als Langsamster der Fehlerlosen - vor. Und wie. Wieder blieben alle Stangen liegen und auch die Zeit von 38,34 Sekunden war ein Statement. Es war ein Traum-Ritt im perfekten Moment. Er setzte die Konkurrenten damit unter Druck - und die konnten nicht kontern. Guerdat mit Dynamix de Belheme und van der Vleuten mit Beauville Z leisteten sich beide je einen Abwurf.

Bereits früh im Parcours

Die Grundlage für diesen Ritt zu Gold hatte Kukuk schon früh am Vormittag gelegt. Zum ersten Mal war der 34-Jährige um 10:22 Uhr in den Parcours von Versailles geritten. Sein zeitiger Start im ersten Umlauf des Einzel-Finales war gewissermaßen noch die Last des Vortags. Als 24. hatte Kukuk mit Checker 47 den Einzug in die Medaillenentscheidung geschafft. Es war eine ziemliche Zitterpartie gewesen in einer Qualifikation, die für das deutsche Trio insgesamt enttäuschend verlief.

Nun wurde in umgekehrter Reihenfolge gestartet. Für Kukuk hieß das: Er war bereits im ersten Drittel des Finalfeldes dran. Und auf ihm lasteten die letzten Hoffnungen der deutschen Springreiter auf eine Medaille in Versailles. Philipp Weishaupt - mit Zineday als zweites Paar gestartet - hatte sich nämlich einen Abwurf und einen Zeitfehler geleistet und bereits keine Chance mehr auf eine Top-Platzierung. Am Ende wurde er Zwölfter. Richard Vogel war nach Platz 55 in der Qualifikation nur Zuschauer.

Dem Druck getrotzt

Der Druck war also groß, als Kukuk im ersten Umlauf in der komplett gefüllten 15.000-Zuschauer-Arena auf das erste von 19 Hindernissen zuritt. Doch der 34-Jährige aus dem Stall des viermaligen Olympiasiegers Ludger Beerbaum hielt stand und ballte nach 82,38 Sekunden seine die Faust. Bundestrainer Otto Becker klatschte begeistert, vor allem aber auch erleichtert. Kein Fehler war Kukuk unterlaufen, zu diesem frühen Zeitpunkt als Erstem überhaupt an diesem Vormittag.

"Ein absoluter Wow-Moment. Da weiß man, wieso man so viel in Kauf nimmt und all die Jahre dafür arbeitet" , sagte er wenig später im Sportschau-Interview - und blickte bereits nach vorne: "Die Reise geht weiter. Jetzt heißt es, kurz durchatmen und sich wieder straffen. Ich werde alles geben, um eine Medaille mit nach Hause zu nehmen" , sagte der Reiter aus Riesenbeck.

Dass das klappen sollte, war sollte dann eine gute Stunde später sogar schon vor dem Stechen klar. In dem Moment, als sich Frankreichs stürmisch gefeierter Publikumsliebling Julien Epaillard mit Dubai du Cedre - Sieger der Qualifikation - einen Abwurf leistete. Nur Guerdat und van der Vleuten waren noch fehlerfrei geblieben. Bronze war damit sicher, mindestens. Es wurde sogar Gold.

Erfolgreiche Spiele für die deutschen Reiter

Kukuk sorgte damit im sechsten und letzten Wettbewerb für den vierten Olympiasieg der deutschen Reiter bei diesen Sommerspielen. Die Dressur-Equipe gewann im Team und bejubelte im Einzel mit Jessica von Bredow-Werndl und Isabell Werth - nun erfolgreichste deutsche Olympionikin - einen deutschen Doppelsieg. Zuvor hatte in der Vielseitigkeit Michael Jung mit Chipmunk triumphiert.

Für die Springreiter ging eine lange Durststrecke zu Ende: 2000 in Sydney gab es das letzte Gold in der Mannschaft, im Einzel liegt der letzte Olympiasieg durch Ulrich Kirchhoff in Atlanta gar 28 Jahre zurück. Es war zudem das 100. deutsche Pferdesport-Gold bei Olympia, wie der Weltverband FEI errechnete.