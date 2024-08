Medaillentraum lebt Deutsche Frauen verpassen Goldrennen Stand: 06.08.2024 18:52 Uhr

Der deutsche Bahnrad-Vierer der Frauen hat die Qualifikation bei den Olympischen Spielen in Paris überstanden. Allerdings gibt es keine Chance mehr auf die Goldmedaille. Die Olympiasiegerinnen von Tokio fuhren am Dienstag (06.08.2024) aber nur die fünfschnellste Zeit.

Mit drei Vierteln der Tokio-Besetzung schaffte der Vierer der deutschen Bahnrad-Frauen zwar den Einzug in die erste Runde, als Fünfte aber können sie dort sich lediglich nur noch für das Rennen um Bronze qualifizieren. Die Besetzung Franziska Brauße, Lisa Klein, Mieke Kröger und Laura Süßemilch fuhr die 4.000 Meter im Vélodrome National in 4:08:313 Minuten.

Damit blieben sie knapp 4,1 Sekunden über ihrem 2021 beim Olympiasieg aufgestellten Weltrekord. Damals fuhr noch Lisa Brennauer, die ein Jahr nach dem Triumph von Tokio ihre Karriere beendet hatte, anstelle von Süßemilch im Vierer mit. Diese Weltbestzeit hätte beinahe Neuseeland geknackt, das Quartett verpasste die 4:04,242 Minuten um knapp vier Zehntelsekunden, legte aber die beste Zeit auf die Bahn.

Die USA, Großbritannien und Italien komplettierten die Top 4 und haben so in der ersten Runde am Mittwoch weiter alle Chancen auf Gold. Die Sieger aus den Duellen USA gegen Großbritannien und Neuseeland gegen Italien fahren schließlich um Gold. Schaffen die deutschen Frauen in ihrem Rennen gegen Kanada eine der zwei schnellsten Zeiten geht es für sie um Bronze.