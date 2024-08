Viertelfinale gegen Frankreich Deutsche Handballerinnen nach toller Leistung ausgeschieden Stand: 06.08.2024 14:58 Uhr

Bislang verlief das Olympia-Turnier für die deutschen Handballerinnen enttäuschend. Gegen Top-Favorit Frankreich zeigte das DHB-Team seine beste Leistung - und schied aus.

Vor der Riesenkulisse von 27.000 Zuschauern im umgebauten Fußballstadion Stade Pierre-Mauroy, die für eine einzigartige Atmosphäre sorgten, legte die deutsche Mannschaft einen couragierten Auftritt hin, der letztlich aber unbelohnt blieb.

Letztlich stand eine 23:26 (10:13)-Niederlage und das Ende des Olympiaturniers im Viertelfinale, das die Deutschen mit nur einem Sieg in fünf Spielen erreicht hatten.

Starke Katharina Filter im Tor

Die Deutschen waren als krasse Außenseiter in die Partie gegangen. Beeindruckt von der tollen Kulisse waren beide Teams zu Beginn. Nach neun Minuten gelang Xenia Smits erst der erste deutsche Treffer zum 1:1. Dann legte der aktuelle Olympiasieger als erstes seine Nervosität ab und zog auf 9:3 davon.

Die Mannschaft von Markus Gaugisch fand dann aber auch besser ins Spiel und verkürzte auf 7:9 (25. Minute). Das Viertelfinale war jetzt offen. "Weiter mutig sein. Wir sind im Rennen!" , baute Gaugisch sein Team in der Auszeit auf. Tatsächlich blieben die Deutschen bis zur Pause dran, weil Julia Behnke und Emily Bölk jetzt eine bessere Wurfquote hatten als zu Beginn. Und auch die starke Torfrau Katharina Filter hielt, was zu halten war.

Schnuppern an der Sensation

Als Julia Maidhof in der 40. Minute zum 15:15 ausglich, lag sogar die große Sensation in der Luft von Lille. In der Offensive blieben dann aber doch wieder etwas zuviele Chancen ungenutzt, auch weil Frankreichs Keeperin Laura Glauser wie Filter einen Sahnetag erwischte und später zur "Women of the match" gekürt wurde.

Deutschland ging mit einem Drei-Tore-Rückstand in die Crunch-time. Noch war der große Coup drin. Sechs Minuten vor Schluss besorgten Bölk mit ihrem siebten Treffer und Antje Döll das 21:23. Das DHB-Team durfte immer noch hoffen.

Abgebrühte Französinnen

Letztlich setzte sich aber die Abgebrühtheit der Französinnen durch. Nach 16 Jahren ist das Olympia-Comeback der deutschen Handballerinnen damit beendet.

Am Mittwoch treffen die deutschen Männer im Viertelfinale ebenfalls auf Olympia-Gastgeber Frankreich.