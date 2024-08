Leichtathletik Abendsession Krause und Meyer im Hindernis-Finale chancenlos - Ingebrigtsen entthront Stand: 06.08.2024 22:03 Uhr

Gesa Krause und Lea Meyer sind bei den Olympischen Spielen in Paris im Finale über 3000 m Hindernis am Dienstag (06.08.2024) abgeschlagen ins Ziel gekommen. Simon Batz gelang im Weitsprung ein Achtungserfolg. Sensationell an einer Medaille vorbei lief der norwegische Topfavorit Jakob Ingebrigtsen über 1500 m. Gabby Thomas aus den USA gewann Gold über 200 m.

Die 32 Jahre alte Krause absolvierte nach London 2021, Rio 2016 und Tokio 2021 in Paris bereits ihr viertes Olympia-Finale über die Hindernis-Strecke - allein das ist für sie bereits ein großer Erfolg. Im Endlauf im Stade de France konnte die EM-Zweite von Rom mit den Topläuferinnen erwartungsgemäß nicht mithalten, in 9:26,96 Minuten kam sie als Vorletzte ins Ziel. Besser machte es die 26-jährige Meyer, die in persönlicher Bestzeit von 9:09,59 Minuten Platz zehn belegte.

Olympiasiegerin wurde in Paris die Weltmeisterin Winfred Yavi aus Bahrain - in 8:52,76 lief sie olympischen Rekord. Tokio-Olympiasiegerin Peruth Chemutai aus Uganda (8:53,34) musste sich dieses Mal mit Silber begnügen, die Kenianerin Faith Cherotich (8:55,15) wurde Dritte.

1500 m: Auf der Zielgeraden geht Ingebrigtsen die Luft aus

Gold-Favorit Jakob Ingebrigtsen hat im Finale über 1500 m eine Medaille sensationell verpasst. Auf den letzten 70 Metern ging dem bis dahin vorne weg laufenden Norweger im Stade de France die Puste aus. Der Olympiasieger von Tokio 2021 wurde am Ende nur Vierter. Gold holte sich völlig überraschend der US-Amerikaner Cole Hocker. In 3:27,65 Minuten schnappte er dem Norweger damit auch den olympischen Rekord weg. Der britische Weltmeister Josh Kerr sicherte sich in Landesrekordzeit von 3:27,79 Min. Silber. Yared Nuguse (USA) lag in 3:27,80 Min. als Dritter im Ziel 44 Hundertstelsekunden vor Europarekordler Ingebrigtsen.

Robert Farken (Leipzig) war in Paris im Halbfinale ausgeschieden, Marius Probst (Wattenscheid) kam nicht über den Vorlauf hinaus.

Weitsprung: Simon Batz in starkem Finalfeld Sechster

Voll zufrieden mit seiner ersten Olympia-Teilnahme sein kann Simon Batz. Der 21-Jährige Weitspringer von der MTG Mannheim sprang im Finale der zwölf Besten in Paris auf 8,07 m, das bedeutete am Ende für ihn auf Rang sechs eine Top-8-Platzierung.

Olympiasieger wurde der Grieche Miltiadis Tendoglou. Mit einem Sprung auf 8,48 m verwies er Wayne Pinnock aus Jamaika (8,36) deutlich auf den Silberrang. Der Italiener Mattia Furlani sprang mit 8,34 m zu Bronze. Zehnkämpfer Simon Ehammer aus der Schweiz verpasste mit 8,20 m die erhoffte Medaille klar.

200 m: Gabby Thomas sprintet allen davon

Das mit Spannung erwartete Finale über 200 m der Frauen war eine eindeutige Angelegenheit: Gabby Thomas aus den USA lag von Beginn an vorne und lag im Ziel in 21,83 Sekunden 25 Hundertstel vor Julien Alfred aus Sankt Lucia (22,08). Die 100-m-Olympiasiegerin musste sich in diesem Rennen also mit Silber zufriedengeben. Auf Bronzeplatz drei lag die US-Amerikanerin Brittany Brown in 22,20 Sek. einen Wimpernschlag vor der viertplatzierten Britin Dina Asher-Smith (22,22). Deutsche Sprinterinnen waren in Paris über diese Strecke nicht an den Start gegangen.

Hammerwurf: Gold geht nach Kanada

Im Hammerwurf-Finale der Frauen setzte sich nach sechs Durchgängen Camryn Rogers aus Kanada durch. Ihr weitester Wurf landete bei 76,97 m. Die Silbermedaille gewann die US-Amerikanerin Annette Echikunwoke (75,48), Bronze ging an Zhao Jie aus China (74,27).

400 m: Kirani James als Schnellster ins Finale

Über 400 m haben sich bei den Männern die Favoriten ihre Plätze für das Finale am Mittwoch (07.08.2024, 21.20 Uhr) gesichert. Schnellster in den drei Vorläufen war mit Kirani James aus Grenada (43,78 Sek.) der Olympia-Dritte von 2021 in Tokio. 2012 in London war der inzwischen 31-Jährige zum Olympiasieg gesprintet. Auch der Weltjahresschnellste und WM-Zweite Matthew Hudson-Smith aus Großbritannien wusste in 44,07 Sek. zu überzeugen. Mit Michael Norman (USA/44,26) steht zudem der Weltmeister von 2022 in Paris im Olympia-Finale. Titelverteidiger Steven Gardiner (Bahamas) war im Vorlauf nicht an den Start gegangen.

400 m Hürden: Topzeit von Titelverteidigerin McLaughlin-Levrone

Auch in den Halbfinals über 400 m Hürden bei den Frauen blieben die ganz großen Überraschungen aus: Titelverteidigerin und Weltrekordhalterin Sydney McLaughlin-Levrone (USA) lief in 52,13 Sekunden die schnellste Zeit. Femke Bol, Olympia-Dritte von Tokio, sicherte sich in 52,57 Sek. ein Endlauf-Ticket. Die Niederländerin gewann in Paris bereits Gold mit der 4x400-m-Mixed-Staffel. Auch mit Rushell Clayton aus Jamaika (53,00) ist zu rechnen. Über die Zeitschnellstenregelung schaffte es mit Louise Maraval auch eine Französin in den Endlauf, der am Donnerstag (08.08.2024, 21.25 Uhr) über die Bühne gehen wird.