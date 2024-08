Spektakuläres Stabhochsprung-Finale Weltrekord! Duplantis fliegt über 6,25 m und zum Olympiasieg Stand: 05.08.2024 22:22 Uhr

Wahnsinn im Stade de France: Stabhochspringer Armand "Mondo" Duplantis fliegt bei seinem zweiten Olympiasieg über die Weltrekordhöhe von 6,25 m. Das deutsche Duo konnte am Montagabend (05.08.2024) im Finale mit den Topleuten nicht mithalten.

Von Uli Petersen

Als die Flugshow der Höhenjäger in die entscheidende Phase ging, hatten EM-Bronzegewinner Oleg Zernikel (Landau) und Bo Kanda Lita Baehre (Düsseldorf) ihre Stäbe und Taschen längst zusammengepackt und beobachten das Spektakel im Stade de France mit Boden unter den Füßen. Für die beiden Deutschen war der Wettbewerb mit übersprungenen 5,70 m und dann insgesamt jeweils drei gerissenen Versuchen bei 5,80 m und 5,85 m auf dem geteilten neunten Platz zu Ende gegangen.

Überflieger Duplantis hatte zu diesem Zeitpunkt des Wettbewerbs gerade einmal zwei Versuche absolviert: 5,70 m und 5,85 m überquerte der 24-Jährige lässig und problemlos.

Duplantis springt zum 84. Mal über 6 Meter

Weltrekordler in der Halle (6,22 m) und unter freiem Himmel (6,24 m), zweimal Weltmeister, dreimal Europameister, 83 Wettkämpfe mit einer übersprungenen Höhe von mindestens sechs Metern - und dazu der Olympiasieg von Tokio. Mit dieser beeindruckenden Bilanz war Duplantis in Paris an den Start gegangen. Entsprechend selbstbewusst ging der Schwede in den Wettkampf - und ließ in einem topbesetzten Finale auch auf allerhöchstem Stabhochsprung-Niveau der Konkurrenz keine echte Siegchance.

Duplantis übersprang nach 5,70 m und 5,85 m auch die Höhen von 5,95 m und 6,00 m jeweils im ersten Versuch. Da konnte dann auch der zweimalige Weltmeister Sam Kendricks aus den USA nicht mehr mithalten. Er gewann mit übersprungenen 5,95 m Silber, Bronze ging an den Vizeeuropameister Emmanouil Karalis aus Griechenland mit 5,90 m. Der Schwede hatte den Titel zu diesem Zeitpunkt also schon sicher.

Der Höhepunkt kommt ganz zum Schluss

Doch als die Konkurrenz ausgeschieden war, ließ Duplantis zunächst 6,10 m auflegen. Er sprang im ersten Versuch fehlerfrei drüber und hatte sich den olympischen Rekord gesichert. Doch damit nicht genug: Als nächstes wurde die Latte auf 6,25 m geschraubt. Weltrekordhöhe. Die ersten beiden Versuche riss der Schwede knapp, im dritten aber flog er angefeuert von Zehntausenden Zuschauerinnen und Zuschauern sicher und hoch über diese neue Topmarke. Danach flippte nicht nur Duplantis aus - sondern das ganze Stadion.