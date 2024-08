Beachvolleyball Triumph im Sand - Ehlers/Wickler stürmen ins Halbfinale Stand: 06.08.2024 18:36 Uhr

Es war nicht immer hochklassig, endete aber im Triumph: Das deutsche Beachvolleyball-Duo Ehlers/Wickler arbeitete sich gegen das niederländische Gespann Boermans/de Groot zum 2:0 (22:20, 21:15) Viertelfinal-Sieg im Sand von Paris.

"Wir sind unfassbar stolz auf unsere Leistung", sagte Clemens Wickler, "wir waren beide extrem nervös, das ganze Spiel über. Wir haben probiert, damit umzugehen, am Ende ist das belohnt worden." Nils Ehlers ergänzte: "Wir feiern jedes Spiel, und gucken, was rauskommt. Das ist einfach eine unfassbar geile Saison, die wir spielen. Dass wir jetzt noch mal zwei Spiele haben, ist unglaublich. Das macht mich sehr, sehr stolz."

Ehlers und Wickler wussten genau, was auf sie zukommen würde: Die beiden Niederländer hatten im Verlauf des Turniers ja ganz souverän das amtierende Weltmeister Duo aus Tschechien, Ondrej Perusic und David Schweiner mit einem 2:0 (21:18, 21:16) -Sieg ausgeschaltet.

Deutsches Duo mit Traumstart

Wie die Deutschen mit Nils Ehlers traten auch die Niederländer mit einem großen Blockspieler (Stefan Boermans) und einem Annahmespieler (Yorick de Groot) an - die Grundstruktur beider Teams ähnelten sich also. Und wie die Deutschen hatten auch die Niederländer bisher im Turnier alle ihre Spiele souverän gewonnen. Es wurde ein Match auf absoluter Augenhöhe erwartet.

Und genau so ließ sich das Match auch an. Über 5:5 ging es im ersten Satz sehr ausgeglichen zu, bis Ehlers mit seiner Blockstärke für ein Break zum 9:7 sorgte. Ein klitzekleiner Vorteil, der auf dem Niveau solcher Top-Duos aber schon sehr wichtig sein kann. Bei 12:9 für das zu Beginn eminent abwehrstarke deutsche Duo war den beiden Niederländern die Unzufriedenheit ins Gesicht geschrieben - so hatten sie sich das Match nicht vorgstellt.

Ehlers Blocks ziehen den Gegnern den Zahn

Nach einer ersten Pause aber hatten sich die beiden Niederländer berappelt - schafften ein kleines Re-Break zum 12:11. Aber dann doch wieder zwei vergleichsweise leichte Fehler der Oranje-Mannschaft - Deutschland zog auf 16:12 davon. Es war so etwas wie eine Vorentscheidung im ersten Satz, zumal Ehlers gleich einen Block zum 17:12 nachlegte.

Doch völlig überraschend zeigten genau jetzt die beiden Hamburger erstmals Nerven. Zwei Asse der Niederländer und zwei verschlagene eigene Angriffe sorgten plötzlich für eine 19:18-Führung der Niederländer. Aber Ehlers war on fire: Zwei Blocks sorgten für den ersten deutschen Satzball, den Boermans abwehren konnte. Der zweite ball aber saß: Wickler scheiterte zwar am Block, aber der Niederländer war im Netz - der satz ging mit 23:21 an die Deutschen.

Fehlerhaft aber erfolgreich

"Wir spielen Sch..., aber gewinnen den Satz" stellte Ehlers nach dem ersten Satz ganz treffend fest. Ein bisschen Steigerung und es sollte klappen, sollte das heißen. So sah's auch im zweiten Durchgang zunächst aus: Ehlers wirkte nach wie vor extrem stark, Wickler spielte zumindest solide. Und das deutsche Duo setzte sich im zweiten Satz auf 9:6 ab.

Das deutsche Spiel war nicht brilliant, hin und wieder schlichen sich durchaus Ungenauigkeiten ein. Doch die Niederländer schwächelten nun enorm - leichte Patzer brachten das deutsche Duo weit nach vorn. Bei 15:10 befanden sich Ehlers/Wickler klar auf Halbfinal-Kurs. Bei 20:14 hatten die beiden Deutschen Matchbälle. den ersten konnten die Niederländer abwehren, den zweiten nicht: Der Satz ging mit 21:15 an Ehlers/Wickler. Die damit den Einzug ins Halbfinale klar gemacht hatten.

Dort trifft das Duo am Donnerstag auf den Sieger zwischen Pablo Herrera Allepuz/Adrián Gavira Collado (Spanien) und Anders Berntsen Mol/Christian Sandlie Sörum (Norwegen), die am Mittwoch gegeneinander spielen.

Im zweiten Halbfinale des Tages trafen die beiden favorisierten Schweden David Ahman/Jonatan Hellvig auf das brasilianische Duo Evandro/Arthur.