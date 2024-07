Beachvolleyball in Paris Auftaktsieg für Wickler/Ehlers Stand: 30.07.2024 10:54 Uhr

Die deutschen Beachvolleyballer Clemens Wickler und Nils Ehlers sind mit einem Sieg in die Olympischen Spiele in Paris gestartet. Am Dienstag (30.07.2024) gewannen sie 2:0 (21:15, 21:17) gegen die Franzosen Remi Bassereau und Julien Lyneel.

Beide Teams lieferten sich im Schatten des Eiffelturms schöne Ballwechsel und präsentierten sich in der Defensive bereits am frühen Vormittag hellwach. Das deutsche Duo setzte sich früh auf 8:3 ab. Die Franzosen konnten auch von der Unterstützung im vollbesetzten Stade Tour Eiffel nicht profitieren. Anders als noch am Vorabend, als das deutschen Frauen-Gespann Laura Ludwig/Louisa Lippmann gegen ihre vom Publikum angepeitschten französischen Kontrahentinnen verlor, konnten Bassereau/Lyneel keine zusätzliche Kraft aus der Unterstützung ziehen. Beim zweiten Satzball landete die Angabe der Franzosen im Netz, Wickler/Ehlers gewannen nach nur 19 Minuten mit 21:15.

Auch im zweiten Durchgang gaben die Weltranglisten-Dritten aus Deutschland den Ton an. Wieder war eine frühe Vier-Punkte-Führung (6:2) die Grundlage für einen eher entspannten Satz. Der 2,10-Meter-Hüne Ehlers konnte am Netz immer wieder mit starken Blocks Punkte erzielen. Nach zwei vergebenen Matchbällen nahmen Wickler/Ehlers noch einmal eine Auszeit. Den nächsten Angriff nutzte Wickler dann zum Sieg.

Nächstes Spiel am Donnerstag

Am Donnerstag geht es bereits in der Früh für die Medaillenanwärter weiter. Dann wartet um 9 Uhr Australien mit Thomas Hodges und Zachery Schubert. Den Abschluss der Gruppe bildet am Samstag (9 Uhr) das Duell mit Michal Bryl und Bartosz Losiak aus Polen. Die beiden Besten der sechs Vierergruppen gehen direkt ins Achtelfinale. Aus den Gruppendritten werden vier zusätzliche Teilnehmer an der K.o.-Phase ermittelt.