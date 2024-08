Olympia 2024 im Überblick Die Olympia-Splitter von Dienstag, 6. August Stand: 07.08.2024 00:22 Uhr

Die Ringer Lucas Lazogianis und Anastasia Blayvas sind ausgeschieden. Die Schweiz jubelt und trauert im Beachvolleyball. Und: Eine Australierin triumphiert mit dem Skateboard. Die Olympia-Splitter von Dienstag, 6. August.

Wasserball: Frauen-Viertelfinals

Die US-amerikanischen Wasserballerinnen haben ihr Viertelfinale in der Paris La Defense Arena gegen Ungarn mit 5:4 gewonnen. Im Halbfinale treffen die Olympiasiegerinnen von Tokio nun auf Australien, das sich souverän gegen Griechenland durchgesetzt hat. Im zweiten Halbfinale spielen die Niederlande (11:8 gegen Italien) gegen Spanien (18:8 gegen Kanada). Ausgetragen werden die Halbfinals der Frauen am Donnerstag (08.08.2024) ab 14.35 Uhr.

Beachvolleyball: Schweiz gewinnt und verliert

Zwei Schweizer Beachvolleyball-Paare traten im Viertelfinale des Frauen-Wettbewerbs in den Sand von Paris. Dabei schafften Nina Brunner und Tanja Hüberli die Überraschung und zogen durch einen 2:0-Sieg über das US-Duo Sara Hughes/Kelly Cheng ins Halbfinale ein. Weniger erfolgreich waren Esmee Böbner und Zoé Vergé-Dépré. Sie unterlagen dem australischen Duo Mariafe Artacho del Solar/Taliqua Clancy mit 1:2.

Ringen: Blayvas und Lazogianis hoffen vergeblich

Für Anastasia Blayvas sind die Olympischen Spiele 2024 endgültig vorbei. Ihre Gegnerin Marija Stadnik aus Aserbaidschan schied im Viertelfinale gegen Otgonjargal Dolgorjav aus der Mongolei nach 4:4-Punktsieg aus. Damit hat die 23-Jährige keine Chance mehr auf die Hoffnungsrunde. Blayvas hatte zuvor gegen Stadnik mit 2:6 verloren. Lucas Lazogianis (bis 97 kg) hoffte ebenfalls vergeblich. Der kubanische Weltmeister Gabriel Risollo, gegen den er mit 5:7 verloren hatte, scheiterte im Halbfinale.

Skateboard: Australierin holt Gold im Park

Die 14 Jahre Arisa Trew ist die neue Skateboard-Olympiasiegerin in der Disziplin Park. Die Australierin setzte sich mit 93,18 Punkten gegen die Japanerin Cocona Hiraki (92,63) und Sky Brown aus Großbritannien durch (92,31). Als erste Skaboarderin zeigte Trew im Finale einen 900er - also einen Sprung mit zweieinhalb Umdrehungen - gezeigt. Hiraki und Brown hatten schon in Tokio Silber und Bronze gewonnen. Die deutsche Starterin Lilly Stoephasius war im Vorlauf ausgeschieden.

Volleyball: Frauen-Halbfinals komplett

Die Halbfinalspiele im Volleyball-Turnier der Frauen stehen fest. Tokio-Olympiasieger USA trifft am Donnerstag auf Brasilien - so hieß auch die Ansetzung des Endspiels vor drei Jahren. Den zweiten Finalisten ermitteln die Türkei und Italien. Die Weltmeisterinnen aus Serbien schieden überraschend gegen Italien aus (0:3)

Wasserspringen: 17-jährige Quan zum dritten Mal Olympiasiegerin

Quan Hongchan hat in Paris bereits ihre zweite Goldmedaille im Wasserspringen gewonnen. Die 17 Jahre alte Chinesin entschied den Wettbewerb vom Turm vor ihrer Teamkollegin Chen Yuxi und der Nordkoreanerin Kim Mi Rae für sich. Quan darf sich nun schon dreifache Olympiasiegerin nennen: In Tokio hatte sie im Alter von 14 Jahren ihr erstes Gold vom Turm geholt. In Paris hat China alle fünf bislang beendeten Wettkämpfe gewonnen.

Ringen: Kubaner Lopez schafft Einmaliges

Ringer Mijain Lopez hat in Paris ein bedeutendes Kapitel olympischer Geschichte geschrieben. Der Zwei-Meter-Koloss aus Kuba gewann das Finale der Gewichtsklasse bis 130 kg im griechisch-römischen Stil und damit als erster Sportler überhaupt fünf Medaillen bei fünf Olympischen Spielen in Folge in derselben Disziplin. Der 41-Jährige bezwang in der Champs-de-Mars Arena den Chilenen Yasmani Acosta Fernandez mit 6:0. Es war sein 22. Sieg bei Olympischen Spielen in Serie, seine einzige Niederlage liegt 20 Jahre zurück: In Athen 2004 unterlag Lopez im Viertelfinale dem Russen Chassan Barojew, danach siegte er 2008 in Peking, 2012 in London, 2016 in Rio, 2021 in Tokio und legte eine Pause ein - bis Paris.

Triathlon: Erkrankte Belgierin war nicht mit E.coli-Bakterien infiziert

Die belgische Triathletin Claire Michel hat sich beim Einzelrennen am vergangenen Mittwoch beim Schwimmen in der Seine nicht mit dem E.coli-Virus infiziert. "Bluttests haben ergeben, dass ich mich mit einem Virus infiziert habe (nicht mit E.coli)", teilte sie auf Instagram mit. Sie fügte hinzu, dass sie "drei Tage lang unter Erbrechen und Durchfall litt, was mich ziemlich leer machte". Nach der Erkrankung von Michel hatte Belgien seine Mannschaft vom Mixed-Wettbewerb am Montag (05.08.2024) zurückgezogen.

Doping: Stabhochspringerin Polak supendiert

Der Leichtathletik droht der erste Dopingfall bei den Olympischen Spielen in Paris: Die griechische Stabhochspringerin Eleni-Klaoudia Polak wurde vorläufig suspendiert. Bei einer Dopingprobe von Polak sei ein "ungünstiger analytischer Befund" festgestellt worden, hieß es in einem Statement der Olympia-Organisatoren. Weitere Informationen, um welches mögliche Vergehen es sich handeln könnte, wurden nicht veröffentlicht. Polak hatte sich nicht für das Finale qualifiziert.

Corona: Mehr als 40 Sportler in Paris positiv getestet

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus gewarnt. Mehr als 40 Sportlerinnen und Sportler, die an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen, seien positiv auf Corona getestet worden, teilte die WHO am Dienstag (06.08.2024) mit. Dass Athleten infiziert sind, sei keine Überraschung, sagte die Leiterin der WHO-Abteilung für Epidemie- und Pandemievorsorge, Maria Van Kerkhove. Das Virus sei in der Welt nach wie vor "sehr präsent" und zirkuliere "in allen Ländern", fügte sie hinzu. WHO-Daten aus 84 Staaten zeigten, dass die Zahl der positiv Getesteten in den vergangenen Wochen zugenommen habe, Europa sei besonders betroffen.

Fußball: Frankreichs Trainer Renard tritt zurück

Trainer Herve Renard ist drei Tage nach dem Olympia-Aus der französischen Fußballerinnen zurückgetreten. Der 55-Jährige, der die Mannschaft im März 2023 übernommen hatte, reagierte damit auf die Niederlage im Viertelfinale gegen Brasilien (0:1).