Schwimmen | 200 m Rücken Auch auf Nebenstrecke stark - Märtens gewinnt Rücken-Vorlauf Stand: 31.07.2024 12:24 Uhr

Schwimmer Lukas Märtens ist bei diesen Spielen einfach eine Bank. So macht der Olympiasieger auch auf der Rückenstrecke einen starken Eindruck - ohne zu pokern.

In 1:56,89 Minuten belegte der 22-Jährige am Mittwochvormittag (31.07.2024) über 200 m den zweiten Platz - und wurde nachträglich sogar zum Sieger erklärt, da der Brite Luke Greenbank disqualifiziert wurde. In Addition aller Vorläufe schwamm Märtens sogar die zweitbeste Zeit. Ein Wiedersehen mit dem Olympiasieger über 400 m Freistil gibt es im Halbfinale am Abend.

Finale oder nicht: "Ist mir vollkommen egal"

"Die Zeit ist schon gut. Bei mir ist auch noch ein bisschen was drin, aber die anderen, das hat man gesehen, sind im Wasser rumgeplantscht", sagte Märtens mit einem breiten Grinsen. Das Halbfinale am Abend geht der Olympiasieger über 400 m Freistil völlig entspannt an: "Wenn ich das Finale erreiche, dann ist das für mich schon das Allergrößte. Wenn ich es nicht schaffe, ist es mir vollkommen egal. Ich denke mal, ich habe mich hier schon ganz gut präsentiert."