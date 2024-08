Olympia 2024 im Überblick Die Olympia-Splitter von heute Stand: 07.08.2024 11:51 Uhr

Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock steigt nach dem Training positiv überrascht aus der Seine. Lukas Märtens ist nach seinem Gold-Coup "Sportler des Monats". Die spanischen Handballer stehen nach einem Krimi gegen Ägypten im Halbfinale. Die Olympia-Splitter von heute.

Freiwasserschwimmen: Wellbrock und Co. springen in Seine

Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock ist nach seinem ersten Training in der Seine zufrieden. "Es war besser als gedacht", sagte der 26-Jährige zu seinem Test im olympischen Wettkampf-Fluss, "es war so weit alles okay, hat grundsolide geschmeckt". Die deutschen Schwimmer hatten sich lange offengehalten, ob sie die Trainingschance am frühen Mittwochmorgen wahrnehmen. Letztlich entschieden sich Wellbrock, Oliver Klemet und Leonie Märtens für Sprünge in die Seine. Leonie Beck trainierte dagegen im Trainingspool Georges Vallerey.

Handball: Spanien kämpft sich ins Halbfinale

Die spanischen Handballer stehen im Halbfinale. Der Dritte der Vorrunden-Gruppe A setzte sich gegen Ägypten - den Zweiten der Gruppe B - mit 29:28 durch. Die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung. Nach 60 Minuten hatte es 25:25 gestanden. Schafft Deutschland um 13:30 Uhr gegen Frankreich (live bei sportschau.de) auch den Sprung in die Runde der letzten Vier, trifft das Team von Alfred Gislason dort auf die Spanier. In der Vorrunde hatte Deutschland das Duell knapp mit 33:31 für sich entschieden.

Schwimmen: Olympiasieger Märtens ist "Sportler des Monats"

Lukas Märtens ist von den Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten zum "Sportler des Monats" im Juli gewählt worden. Der 22-Jährige aus Magdeburg hatte sich am ersten Wettkampftag in Paris als erster deutscher Beckenschwimmer seit 36 Jahren Gold gesichert. Märtens triumphierte über 400 m Freistil. Bei der Wahl bekam er fast 60 Prozent aller Stimmen. Er setzte sich durch vor Elena Lilik, Silbermedaillengewinnerin im Kanu-Slalom, und Judoka Miriam Butkereit, die Silber in der Klasse bis 70 kg geholt hatte.