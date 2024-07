Kanuslalom Lilik wahrt Medaillenchance im Canadier-Einer Stand: 31.07.2024 16:26 Uhr

Die deutschen Slalom-Kanuten können weiter auf ihre erste Medaille bei den Olympischen Spielen hoffen. Elena Lilik qualifizierte sich am Mittwoch (31.07.2024) im Canadier-Einer als Siebte für das Finale, das ab 17.25 Uhr (im Sportschau-Livestream) steigt.

Die 25-Jährige aus Augsburg hatte sich bereits am Vortag mit guten Leistungen in den Vorläufen in den erweiterten Kreis der Medaillenanwärterinnen gepaddelt. Auch im Halbfinale lieferte Lilik und qualifizierte sich mit der siebtschnellsten Zeit (113,59 Sekunden) für den Endlauf, bei dem die zwölf besten Athletinnen antreten.

Auf der Strecke mit den 23 gesetzten Toren im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne kam die frühere Weltmeisterin erneut gut zurecht. Nach einem schnellen, vielversprechenden Start hatte sie mit der Walze bei Tor sieben zwar zu kämpfen, konnte eine Torstangenberührung aber verhindern. Auch im Anschluss leistete sie sich keine Strafsekunden und brachte ihr Rennen sicher ins Ziel.

Für eine Medaille muss sich Lilik im Finale dennoch steigern. Dort ist die Konkurrenz mit Jessica Fox und Gabriela Satkova groß. Die Tschechin Satkova legte in 105,55 Sekunden die Bestzeit hin, Fox landete knapp dahinter (+0,53). Die Australierin hatte bereits im Kajak-Einer vor wenigen Tagen Gold geholt und auch vor drei Jahren in Tokio im Canadier-Einer triumphiert.

Deutsche Kanuten warten noch auf erste Medaille

Bisher läuft es beim Turnier in Frankreich alles andere als optimal für die deutschen Kanuten. Neben Lilik hatten zwar auch Sideris Tasiadis im Canadier-Einer und Ricarda Funk im Kajak-Einer die Endläufe erreicht, verpassten aber - teils dramatisch - eine Medaille. Vor drei Jahren in Tokio waren die deutschen Athletinnen und Athleten noch in allen Kanuslalom-Wettkämpfen aufs Podest gefahren.

Neben Lilik ruhen die Hoffnungen auch auf Noah Hegge, der am Donnerstag (01.08.2024) im Kajak-Einer um den Finaleinzug paddelt. Einen Tag drauf startet der Wettbewerb im Kajak-Cross, der in Paris seine Premiere feiert. Dort treten Lilik, Funk, Hegge und Stefan Hengst für den Deutschen Kanu-Verband an.