Nominierung abgeschlossen Deutsches Olympia-Team mit 463 Athletinnen und Athleten Stand: 05.07.2024 14:16 Uhr

463 Sportlerinnen und Sportler stehen im deutschen Team für die Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August). In der letzten Nominierungsrunde erhielten die Leichtathleten ihr Olympia-Ticket.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) gab am Freitag (05.07.2024) in Düsseldorf nach seiner fünften Nominierungsrunde die Namen von 81 weiteren Olympia-Fahrern bekannt. Damit umfasst das Team derzeit 463 Athletinnen und Athleten. 47 davon sind allerdings Ersatz-Athleten. In Tokio vor drei Jahren waren 434 deutsche Sportlerinnen und Sportler nominiert.

Zum deutschen Leichtathletik-Team in Paris gehören unter anderem Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, Owen Ansah, der in der vergangenen Woche bei den nationalen Meisterschaften in Braunschweig als erster Deutscher über 100 m unter der Zehn-Sekunden-Marke geblieben war (9,99) sowie die Zehnkampf-Stars Niklas Kaul und Leo Neugebauer.

Ziel: Top Ten im Medaillenspiegel

Vor drei Jahren stand für Deutschland Rang neun im Medaillenspiegel. Insgesamt gewannen die deutschen Sportlerinnen und Sportler bei Olympia 2021 zehnmal Gold, elfmal Silber und 16-mal Bronze. Dies war das schlechteste deutsche Abschneiden seit der Wiedervereinigung.

Ein ähnliches Abschneiden erwartet der DOSB auch in Paris. "Wir schätzen das realistisch ein, deshalb ist das Ziel, dass wir wieder die Top Ten erreichen wollen", betonte DOSB-Leistungssportvorstand Olaf Tabor.

Besetzung einiger Teams noch offen

In einigen Mannschaftssportarten, etwa im Handball der Frauen und Männer, hat der DOSB zunächst einen Pool nominiert. Namentlich werden die Sportlerinnen und Sportler in den kommenden Tagen verkündet. Auch die Reiter geben erst in der kommenden Woche bekannt, wer die Olympia-Tickets erhält.

Die am Freitag nominierten Leichtathleten

Frauen

Gehen: Saskia Feige (20 km; Mixed Staffel / SC DHfK Leipzig) – Ersatzathletin: Lena Sonntag (Mixed Staffel / SC Potsdam)

3000 m Hindernis: Olivia Gürth (Silvesterlauf Trier), Gesa Krause (Silvesterlauf Trier), Lea Meyer (TSV Bayer 04 Leverkusen)

400 m Hürden: Carolina Krafzik (VfL Sindelfingen)

5000 m: Hanna Klein (LAV Stadtwerke Tübingen)

800 m: Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler)

Staffel-Pool**: Luna Bulmahn (VfL Wolfsburg), Alexandra Burghardt (SV Wacker Burghausen), Eileen Demes (TV 1861 Neu-Isenburg), Rebekka Haase (Sprintteam Wetzlar), Sophia Junk (LG Rhein Wied), Lisa Marie Kwayie (Neuköllner Sport Freunde Berlin), Gina Lückenkemper (SCC Berlin), Lisa Mayer*** (Sprintteam Wetzlar), Mona Mayer (LG Telis Finanz Regensburg), Skadi Schier (SCC Berlin), Alica Schmidt (SCC Berlin) – Ersatzathletinnen: Annkathrin Hoven (TSV Bayer 04 Leverkusen), Karolina Pahlitzsch (LG Nord Berlin), Jessica-Bianca Wessolly (VfL Sindelfingen)

100 m: Rebekka Haase (Sprintteam Wetzlar), Gina Lückenkemper (SCC Berlin)

Diskus: Kristin Pudenz (SC Potsdam), Marike Steinacker (TSV Bayer 04 Leverkusen), Claudine Vita (SC Neubrandenburg) – Ersatzathletin: Shanice Craft (SV Halle)

Hochsprung: Christina Honsel (TV Wattenscheid 01), Imke Onnen (Hannover 96)

Kugelstoßen: Alina Kenzel (Vfb Stuttgart), Katharina Maisch (LV90 Erzgebirge), Yemisi Ogunleye (MTG Mannheim) – Ersatzathletin: Julia Ritter (TV Wattenscheid 01)

Siebenkampf: Carolin Schäfer (Eintracht Frankfurt), Sophie Weißenberg (TSV Bayer 04 Leverkusen)

Speerwurf: Christin Hussong (LAZ Zweibrücken)

Stabhochsprung: Anjuli Knäsche (VfB Stuttgart)

Weitsprung: Mikaelle Assani (SCL Heel Baden-Baden), Malaika Mihambo (LG Kurpfalz), Laura Raquel Müller (Unterländer LG)

Männer

1500 m: Robert Farken (SC DhfK Leipzig), Marius Probst (TV Wattenscheid 01)

Gehen: Christopher Linke (20 km; Mixed Staffel / SC Potsdam), Leo Köpp (20 km / LG Nord Berlin) – Ersatzathlet: Jonathan Hilbert (Mixed Staffel / LG Ohra Energie)

3000 m Hindernis: Karl Bebendorf (Dresdner SC 1898), Frederik Ruppert (LAV Stadtwerke Tübingen)

400 m Hürden: Joshua Abuaku*** (Eintracht Frankfurt), Emil Agyekum (SCC Berlin), Constantin Preis (VfL Sindelfingen)

Staffel-Pool**: Deniz Tim Almas (VfL Wolfsburg), Owen Ansah (Hamburger SV), Lucas Ansah-Peprah (Hamburger SV), Jean Paul Bredau (SC Potsdam), Fabian Dammermann (LG Osnabrück), Joshua Hartmann (ASV Köln), Marc Koch (LG Nord Berlin), Kevin Kranz (Sprintteam Wetzlar), Tyrel Prenz (SC Potsdam), Manuel Sanders (LG Olympia Dortmund), Julian Wagner (LC TopTeam Thüringen), Yannick Wolf – Ersatzathleten: Aleksandar Askovic (LG Stadtwerke München), Niklas Klei*** (LAC Veltins Hochsauerland), Lukas Krappe*** (SSC Berlin)

100 m: Owen Ansah (Hamburger SV), Joshua Hartmann (ASV Köln)

200m: Joshua Hartmann (ASV Köln)

400 m: Jean Paul Bredau (SC Potsdam)

Diskus: Henrik Janssen (SC Magdeburg), Clemens Prüfer (SC Potsdam), Mika Sosna (TSG Bergedorf)

Dreisprung: Max Heß (LAC Erdgas Chemnitz)

Hammerwurf: Merlin Hummel (UAC Kulmbach), Sören Klose (Eintracht Frankfurt)

Hochsprung: Tobias Potye (LG Stadtwerke München)

Speerwurf: Max Dehning (TSV Bayer 04 Leverkusen), Julian Weber (USC Mainz)

Stabhochsprung: Torben Blech (TSV Bayer 04 Leverkusen), Bo Kanda Lita Baehre*** (ART Düsseldorf) Oleg Zernikel (ASV Landau)

Weitsprung: Simon Batz (MTG Mannheim)

Zehnkampf: Manuel Eitel (SSV Ulm 1846), Niklas Kaul (USC Mainz), Leo Neugebauer (VfB Stuttgart) – Ersatzathlet: Till Steinforth (SV Halle)

**Der DOSB hat für die Staffel-Disziplinen einen Pool nominiert. Die Zuteilung der Athleten zu den Disziplinen sowie die Benennung der Starter und weiterer Ersatzathleten aus dem Pool erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt

***Nominierung unter Vorbehalt (es fehlen noch Bestätigungen von Quotenplätzen oder es liegen noch nicht alle notwendigen Unterlagen vor)