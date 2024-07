Olympische Spiele Deutsche Fußballerinnen hoffen auf Medaillen-Coup Stand: 23.07.2024 17:34 Uhr

Mit einer Portion Respekt, aber auch dem nötigen Selbstvertrauen gehen die deutschen Fußballerinnen in das olympische Turnier. Dort wollen sie für eine Überraschung sorgen.

Bereits einen Tag vor der offiziellen Eröffnungsfeier geht es für die deutschen Fußball-Frauen mit den Olympischen Spielen los. In Marseille steigt am Donnerstag (25.07.2024) ab 19 Uhr das erste Vorrundenspiel gegen Australien. Gegen die "Matildas" hat das Team von Horst Hrubesch gleich einen ersten Härtetest auf dem Weg zu einem großen Ziel zu bestehen.

Die Weltranglisten-Zwölften aus Down Under haben mit den beiden vierten Plätzen bei den Spielen 2021 in Tokio und bei der Heim-Weltmeisterschaft 2023 bewiesen, dass sie bei großen Turnieren ein Wörtchen mitreden können. Allerdings fehlt Star-Spielerin Sam Kerr verletzt bei Olympia.

Hrubesch will mehr als nur teilnehmen

Trotz des kniffeligen Auftakts lässt sich Hrubesch im Vorfeld nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn es langsam anfängt "zu kribbeln", wie der 73-Jährige verriet. Mit Blick auf die herausfordernde Gruppe mit Australien, den USA und Sambia wird dem HSV-Idol aber nicht Bange: "Die wollen uns ja auch nicht."

Auch wenn man die "körperlich starken" Gegnerinnen nicht unterschätzen solle, sei das deutsche Team nicht gekommen, um nur Statisten zu sein: "Teilnehmen alleine reicht uns ja auch nicht." Mit "unsere Tugenden, den Glauben daran, was wir für eine Qualität haben", könne es weit gehen, glaubt er: "Wir werden uns so teuer wie möglich verkaufen und wir wollen gucken, dass wir bis an die Medaillen rankommen."

Horst Hrubesch holte mit den deutschen Männern 2016 Silber in Brasilien.

Wie man eine Olympia-Medaille gewinnt, weiß Hrubesch auch. 2016 führte er die Männer bei den Spielen in Rio de Janeiro zu Silber. Damals lernte er auch das olympische Flair kennen und lieben. "Es ist immer bunt gemischt. Um diesen Gedanken geht es ja eigentlich: Gemeinsam sind wir alle stark. Du siehst nur lachende Gesichter", erklärte der Coach.

Popp traut sich die Oberdorf-Rolle zu

Letztes Selbstvertrauen holte sich das deutsche Team mit einem 4:0-Erfolg gegen Österreich, doch dabei gab es auch einen Schock-Moment. Schlüsselspielerin Lena Oberdorf zog sich eine Kreuz- und Innenbandverletzung zu und wird das Turnier verpassen.

Ihre Rolle im defensiven Mittelfeld könnte nun die eigentliche Angreiferin Alexandra Popp übernehmen, wenn es Hrubesch denn so will. "Am Ende entscheidet der Trainer, wo er uns aufstellt. Er hat mit mir natürlich auch schon darüber gesprochen, dass es sein kann, dass er mich da hinten reinstellt", sagte die 33-Jährige.

Es gehe nicht um persönliche Vorlieben, sondern darum, "erfolgreich Fußball zu spielen". Das Offensivtrio mit Lea Schüller, Klara Bühl und Jule Brand scheint gesetzt und so könnte die Kapitänin eben in einer anderen Rolle ihren Dienst für die Mannschaft leisten.

Letzter großer Titel vor acht Jahren

Rechtzeitig vor dem Auftaktspiel fit geworden ist Marina Hegering. "Ich bin zu 100 Prozent im Mannschaftstraining und von daher guter Dinge, dass das Turnier jetzt zur richtigen Zeit kommt", erklärte die Abwehrchefin bei einer Pressekonferenz zwei Tage vor dem Australien-Spiel. Zuletzt hatte die 34 Jahre alte Wolfsburgerin zwei Monate wegen einer hartnäckigen Wadenverletzung nicht spielen können und wurde in den letzten Vorbereitungsspielen wie ihre Teamkollegin Popp geschont.

Popp stand im Übrigen auch schon beim bislang letzten großen Triumph der deutschen Frauen-Nationalmannschaft auf dem Platz. 2016 in Rio konnten sie sich beim letzten Länderspiel von Bundestrainerin Silvia Neid durch einen 2:1-Finalerfolg gegen Schweden erstmals olympisches Gold erkämpfen. Danach gelang abgesehen vom zweiten Platz bei der Europameisterschaft 2022 nicht mehr viel bei den großen Turnieren. Die Sommerspiele in Tokio wurden gar ganz verpasst.

Alexandra Popp (re.) feiert 2016 mit Leonie Maier den Olympia-Sieg.

Spanien, USA und Frankreich sind die Favoriten

Eine erneuter Olympiasieg wäre daher in diesem Jahr überraschend. Anders als vor acht Jahren, zählt das deutsche Team vor allem wegen des enttäuschenden Vorrunden-Ausscheidens bei der WM 2023 bei den Experten und Buchmachern nicht zu den absoluten Topfavoriten. Die amtierenden Weltmeisterinnen aus Spanien sind sicherlich das Team, das es zu schlagen gilt.

Und auch Deutschlands zweiter Gruppengegner USA, der bei vier von sieben Olympia-Turnieren Gold abräumte, will trotz eines Kaderumbruchs wieder mit etwas Glänzendem heimfahren. Zudem werden den Gastgeberinnen gute Medaillenchancen eingeräumt.

Der letzte große Triumph ist schon acht Jahre her: 2016 bejubeln die deutschen Nationalspielerinnen den Final-Sieg in Rio.

Im Vergleich zum Männerwettbewerb gilt das Frauen-Turnier bei Olympia als deutlich attraktiver und hat mehr Prestige, da es hier keine Beschränkungen bezüglich der Kader gibt und auch die Vereine in der Regel kein Veto gegen die Abstellung der Stars einlegen.

So wird Marta ihr letztes Turnier für die brasilianischen Frauen absolvieren und die Ballon d'Or-Gewinnerinnen Aitana Bonmati und Alexia Putellas wollen Spanien zum großen Triumph führen.

Bei den Männern hingegen, wo nur U23-Mannschaften mit maximal drei älteren Spielern erlaubt sind, sucht man vergeblich nach den Messis, Mbappés oder Jamals. Gar nicht dabei ist Titelverteidiger Brasilien, der in der Qualifikation gegen Argentinien und Paraguay das Nachsehen hatte.